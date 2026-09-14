İşgalci İsrail güçlerinin acımasız bombardımanlarıyla enkaza çevirdiği Gazze Şeridi’nde, tüm yıkıma ve acıya rağmen masumiyet direniyor. Çocuk parklarının ve güvenli alanların tamamen yok edildiği abluka altındaki bölgede, moloz yığınları ve toz bulutları arasında oyun oynayan Gazzeli çocukların yüzlerindeki kocaman tebessümler, soykırımın karanlığına karşı direnişin en dokunaklı simgesi oldu.

İsrail saldırıları nedeniyle güvenli alanların ve çocuk parklarının tamamen kullanılamaz hâle geldiği Gazze kentinde yürek burkan görüntüler kaydedildi. GAZZE'DE YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ Nasr Caddesi'nde yıkılan binaların moloz yığınları arasına sığınan Filistinli çocuklar, çevredeki taşları dizerek kendilerine küçük bir voleybol sahası oluşturdu. Savaşın ve bombardımanın gölgesinde, eğitim başta olmak üzere en temel haklarından mahrum bırakılan çocukların, molozların arasında birkaç dakikalığına da olsa çocukluklarını yaşamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

GAZZE'DE SOYKIRIM BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: ŞEHİT SAYISI 73 BİNİ AŞTI Küresel teknoloji devlerinin ve uluslararası şirketlerin İsrail'deki ticari faaliyetleri hız kesmeden devam ederken Gazze'deki insanlık dramı ve vahşet tablosu her geçen gün daha da derinleşiyor. Katil İsrail ordusunun sivil yerleşim yerlerini doğrudan hedef alan kanlı saldırılarında bugüne kadar 73 bin 738 Filistinli şehit oldu.