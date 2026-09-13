Ders zili yerine bomba sesleri! Gazzeli çocukların eğitim mücadelesi

Her an füzelerin ya da kurşunların hedefi olma ihtimaline rağmen yalnızca ders görebilmek için yıkılan binaların ve molozların arasından yürüyen Gazzeli öğrencilerin mücadelesi, yaşanan yıkımın ortasında eğitime tutunma çabasını gözler önüne serdi.

İşgalci İsrail ordusunun hava saldırıları ve tank atışlarının sürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklar, eğitime olan inançlarıyla işgale meydan okuyor. Bölgede yeni eğitim-öğretim yılı, okul zilleri yerine gökyüzünü inleten bomba ve patlama seslerinin gölgesinde başladı.

GAZZE'DE SOYKIRIM BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: ŞEHİT SAYISI 73 BİNİ AŞTI

Küresel teknoloji şirketlerinin İsrail'deki faaliyetleri sürerken Gazze'deki insanlık dramı ve katliam da her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 73 bin 738 Filistinli şehit oldu.

Gazze'de sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1.369 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 627 kişi yaralandı ve enkaz altından 831 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.