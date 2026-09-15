ABD Yüksek Mahkemesi, federal seçimlerde oy pusulalarının posta yoluyla gönderilmesine ilişkin ABD Posta Servisi'nin (USPS) yeni kurallarının kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde yürürlüğe girmesine izin vermedi.

Yargıçlar, hükümetin alt mahkemenin USPS'nin yeni kurallarını engelleyen ihtiyati tedbir kararını kaldırma talebini reddetti.

Mahkemenin kararında, "Hükümetin, Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararına yönelik itirazında esastan başarılı olma ihtimali düşük" ifadesine yer verildi.

Yargıç Brett Kavanaugh da karara katılarak eyalet ve yerel seçim yetkililerinin söz konusu düzenlemeleri seçimler öncesinde uygulamaya koyabilmek için yeterli zamana sahip olmadığını belirtti.

Yargıçlar Samuel Alito ve Clarence Thomas ise karara muhalefet etti. İki yargıç, hükümetin söz konusu kuralların USPS'nin yetkileri kapsamında olduğunu ortaya koyduğunu ve düzenlemelerin yürürlüğe girmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.

Kararla birlikte, posta yoluyla kullanılan oy pusulalarına ilişkin yeni şartlar, devam eden hukuki süreç boyunca yürürlükten kaldırılmış durumda kalacak.

NE OLMUŞTU?

Başkan Donald Trump, nisan ayında ABD seçim kurallarını yeniden şekillendirme girişimini hızlandırmış, eyaletlerde seçmenlerin uygunluğuna ilişkin listeler oluşturulmasını ve USPS'nin posta yoluyla kullanılan oy pusulalarını yalnızca doğrulanmış seçmenlerle sınırlandırmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada da Cumhuriyetçilerin Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi halinde, ABD vatandaşı yetişkinlere 5 bin dolar ödeme yapılması yönündeki teklifin takip edileceği yönündeki vaadini yineledi.