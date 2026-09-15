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Hollanda'da tren seferlerini aksatan sinyal arızalarında sabotaj şüphesi: Raylarda kasıtlı yerleştirilmiş malzemeler bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hollanda'da tren seferlerini aksatan sinyal arızalarında sabotaj şüphesi: Raylarda kasıtlı yerleştirilmiş malzemeler bulundu

Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumundan (ProRail) yapılan açıklamada, Orta ve Kuzey Hollanda bölgelerinde yerel saatle 05.30 sıralarında rayların pek çok noktasında meydana gelen sinyalizasyon arızasının kasıtlı eylem sonucu yaşandığının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada "Rayların birden fazla noktasında bilerek yerleştirilmiş malzemeler bulundu. Bu durum seksiyon arızalarına yol açıyor. Sabotaj söz konusu görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şüphelinin tespit edilemediği aktarılan açıklamada, ulusal polis biriminin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

ProRail'in internet sitesindeki verilere göre, bugün ülke genelinde en az 15 arıza kaydedildi. Aksaklıklardan başkent Amsterdam'ın yanı sıra Schiphol Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ve Utrecht'e giden hatlar da etkilendi.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un yayımladığı görüntülerde, polisin Orta Hollanda'daki Veenendaal kentinde raylardan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda metal borular çıkardığı görüldü.

ProRail, Steenwijk kentinde bir trenin bu cisimlerden birine çarptığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

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