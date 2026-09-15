Swinney'in dikkat çektiği nokta ise Başbakan Andy Burnham'ın daha önce yaptığı açıklamalar.

İskoç liderlere göre Mayıs seçimleri de kendilerine yeni bir siyasi dayanak sağladı.

Burnham, İskoçya Başbakanı'na gönderdiği mektupta bağımsızlık referandumunun şu aşamada gündemde olmadığını açıkça belirtti. Başbakan, ekonomik büyüme ve hayat pahalılığıyla mücadeleye odaklanılması gerektiğini savundu.

Ancak Londra aynı fikirde değil.

İngiltere'de kararların halka daha yakın düzeyde alınması gerektiğini savunan Burnham'ın bu yaklaşımını Swinney, İskoçya'nın kendi geleceğine karar vermesi gerektiği görüşünün dayanağı olarak gösteriyor.

Galli lider, Westminster'ın yetkilerinin azaltılması ve Galler'in İskoçya ile Kuzey İrlanda'ya benzer daha geniş yetkilere sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Ancak Galler'in daha fazla yetki talebi, uzun vadede Birleşik Krallık'ın mevcut merkezi yapısını değiştirebilecek en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Plaid Cymru ise mevcut görev döneminde bağımsızlık referandumu için tarih vermiyor.

KUZEY İRLANDA'DA HEDEF: İRLANDA İLE BİRLEŞME

Kuzey İrlanda'daki tartışmanın yönü ise doğrudan İrlanda'nın birleşmesine çevrilmiş durumda. Sinn Féin, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesi konusunda referandum yapılmasını istiyor.

Sinn Féin lideri Mary Lou McDonald, referandum için 2030'a kadar net bir takvim ortaya konulması gerektiğini savundu. Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill de kendi kaderini tayin hakkının önünde hiçbir İngiliz hükümetinin duramayacağını söyledi.

Bu tartışmanın hukuki zemini ise 1998 Belfast Anlaşması. Anlaşmaya göre, Kuzey İrlanda'nın geleceğine ilişkin birleşme yönünde çoğunluk desteğinin oluştuğuna inanılması halinde referandum süreci gündeme gelebiliyor.