Birleşik Krallık'ta çifte kuşatma! Üç bölgeden ayrılık hamlesi, Londra'nın önünde ABD-Çin ve Avrupa sınavı
Birleşik Krallık'ta taşlar yerinden oynadı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ayrılık yanlısı liderleri aynı masada buluşup Londra'ya karşı ortak bildiri imzaladı. "Westminster'ın zamanı sona eriyor" mesajı veren liderler, kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi. Krizi daha da büyüten gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İrlanda'nın birleşmesini açıkça desteklemesinin hemen ardından bu adımın gelmesi oldu. Başbakan Andy Burnham ise referandumların gündemde olmadığını savunuyor. Üstelik Londra aynı günlerde hem Washington hem Pekin hem de Avrupa ile kritik pazarlıklar yürütüyor. Peki Birleşik Krallık'ta gerçekte ne oluyor, bu kriz neden büyüdü ve ülkeyi hangi gelecek bekliyor?
Birleşik Krallık'ın geleceği açısından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ayrılıkçı veya İrlanda'nın birleşmesini savunan siyasi hareketlerin liderleri, Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelerek ortak bir mutabakat imzaladı.
İskoçya Ulusal Partisi lideri ve İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler'deki Plaid Cymru lideri ve Galler Başbakanı Rhun ap Iorwerth ile Kuzey İrlanda Başbakanı ve Sinn Féin yöneticisi Michelle O'Neill'in yanı sıra Sinn Féin lideri Mary Lou McDonald da toplantıda yer aldı.
Liderler, halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu savunarak İngiliz hükümetinin anayasal değişikliklerin önüne geçmemesi gerektiğini bildirdi.
Mutabakatın en dikkat çeken mesajı ise açıkça verildi:
"Westminster'ın zamanı sona eriyor."
Liderler ayrıca İngiliz hükümetine, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da yaşanabilecek anayasal değişime hazırlanma, planlama ve bu süreci kolaylaştırma çağrısı yaptı.
Ancak burada kritik bir ayrıntı bulunuyor.
Bu belge, Birleşik Krallık'ı hukuken parçalayan bir anlaşma değil. Liderler Cardiff'te hükümet temsilcileri sıfatıyla değil, siyasi parti liderleri olarak bir araya geldi. Dolayısıyla imzalanan metin, ayrılığı otomatik olarak başlatan bir belge değil; ortak siyasi mücadele ve anayasal değişim çağrısı niteliğinde.
NEDEN ŞİMDİ? İLK KEZ ÜÇ CEPHEDE AYNI TABLO
Gelişmenin asıl önemi burada ortaya çıkıyor.
Mayıs ayında Galler'de yapılan seçimlerin ardından Plaid Cymru'nun hükümet kurmasıyla birlikte İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Birleşik Krallık'ın mevcut yapısına karşı çıkan siyasi hareketler aynı anda yönetimde etkili hale geldi. Bu durum, Birleşik Krallık tarihinde daha önce görülmemiş bir siyasi tablo ortaya çıkardı.
İskoçya'da bağımsızlık referandumu yeniden gündemde. Kuzey İrlanda'da İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme tartışması büyüyor.
Galler ise henüz bağımsızlık referandumu için tarih vermiyor ancak Londra'dan çok daha geniş yetkiler istiyor. Dolayısıyla üç bölgenin hedefleri tamamen aynı değil. Fakat üçü de Westminster'ın yetkilerinin sorgulanması konusunda aynı siyasi zeminde buluşuyor.