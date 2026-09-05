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İran'ın önemli petrol terminallerinden Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu, patlamaların kaynağı henüz bilinmiyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'ın önemli petrol terminallerinden Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu, patlamaların kaynağı henüz bilinmiyor

İran'ın Körfez'deki önemli petrol terminallerinden biri olan Hark Adası yakınlarında cumartesi günü patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, patlamaların kaynağının henüz bilinmediğini bildirdi.

Devlet bağlantılı Nournews ise yerel kaynaklara dayandırdığı ancak henüz doğrulanmamış haberlerde, Hark Adası yakınlarında bir İran tankerinin ABD güçleri tarafından fırlatılan bir füzenin hedefi olduğu yönünde iddialar bulunduğunu duyurdu.

Hark Adası'ndaki bir Fars muhabiri, Körfez yönünden patlama seslerinin duyulduğunu ancak bölgede herhangi bir duman görülmediğini aktardı.

İranlı yetkililerden haberlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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