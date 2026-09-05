Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1569 yılından bu yana küresel standart olarak kullanılan geleneksel Mercator dünya haritasını terk etmeye hazırlanıyor. Afrika Birliği üyesi 54 ülkenin ortak sunduğu tasarıyla, kıtaların gerçek yüz ölçümlerini yansıtan "Equal Earth" (Eşit Dünya) haritasının yeni küresel standart olması hedefleniyor. Oylamaya sunulan tasarı kabul edilirse, eğitimden dijital navigasyon teknolojilerine kadar geniş bir alanda devrim yaşanacak.

Afrika Birliği üyesi 54 ülke tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan tasarıda Afrika'yı dünya haritasında küçük gösteren ve 1569 yılından bu yana küresel standart olarak kabul edilen geleneksel Mercator projeksiyonunun terk edilmesi isteniyor.

Birleşmiş Milletler kararları bağlayıcı olmasa da tasarının kabul edilmesi halinde eğitim müfredatlarından dijital harita teknolojilerine kadar pek çok alanda köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.