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Dünya haritası değişiyor: Afrika kıtası gerçek boyutuyla çizilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya haritası değişiyor: Afrika kıtası gerçek boyutuyla çizilecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1569 yılından bu yana küresel standart olarak kullanılan geleneksel Mercator dünya haritasını terk etmeye hazırlanıyor. Afrika Birliği üyesi 54 ülkenin ortak sunduğu tasarıyla, kıtaların gerçek yüz ölçümlerini yansıtan "Equal Earth" (Eşit Dünya) haritasının yeni küresel standart olması hedefleniyor. Oylamaya sunulan tasarı kabul edilirse, eğitimden dijital navigasyon teknolojilerine kadar geniş bir alanda devrim yaşanacak.

Afrika Birliği üyesi 54 ülke tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan tasarıda Afrika'yı dünya haritasında küçük gösteren ve 1569 yılından bu yana küresel standart olarak kabul edilen geleneksel Mercator projeksiyonunun terk edilmesi isteniyor.

Dünya haritası değişiyor: Afrika kıtası gerçek boyutuyla çizilecek - 1

Birleşmiş Milletler kararları bağlayıcı olmasa da tasarının kabul edilmesi halinde eğitim müfredatlarından dijital harita teknolojilerine kadar pek çok alanda köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.

Dünya haritası değişiyor: Afrika kıtası gerçek boyutuyla çizilecek - 2

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, bu girişimin siyasi bir tartışma olmadığını, bilimsel kanıtların ortaya koyduğu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından 16. yüzyılda denizcilerin yön bulmasını kolaylaştırmak amacıyla çizilen harita, küre şeklindeki Dünya'yı düzleme aktarırken ciddi oran bozulmalarına yol açıyor. Bu çizim tekniği nedeniyle kutuplara yakın bölgeler olduğundan çok daha büyük görünürken, ekvatora yakın coğrafyalar oldukça küçük kalıyor.

Eski dünya haritasıEski dünya haritası

BEŞ ASIRLIK ÇARPIKLIK
Örneğin mevcut haritada Grönland ile Afrika neredeyse aynı büyüklükte görünse de gerçekte Afrika kıtası Grönland'ın tam 14 katı büyüklüğe sahip bulunuyor. Afrika'nın toplam yüzölçümü; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika ve Avrupa'nın büyük bölümünü aynı anda içine alabilecek genişlikte yer kaplıyor.

Yeni dünya haritasıYeni dünya haritası

SÖMÜRGECİLİK MİRASINA KARŞI YENİ TASARIM
Tarihçiler ve coğrafyacılar, geleneksel haritanın Kuzey Yarımküre ülkelerini görsel olarak devleştirirken Küresel Güney'i küçülttüğünü ve bunun da uluslararası ilişkilerde bilinçaltı bir üstünlük algısı oluşturduğunu savunuyor.

Dünya haritası değişiyor: Afrika kıtası gerçek boyutuyla çizilecek - 3

Afrika Birliği destekli kampanya ise bu algıyı kırmak adına 2018 yılında uluslararası bir kartografi ekibi tarafından geliştirilen ve alanları gerçeğe uygun oranlarla yansıtan "Equal Earth" (Eşit Dünya) modelinin küresel standart haline gelmesini hedefliyor.

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