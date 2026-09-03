ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan “ABD ordusunun yeterli mühimmata sahip olmadığı” yönündeki haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere yeterli miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmat bulunduğunu belirterek silah stoklarında sorun olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ABD ordusunun yeterli miktarda mühimmata sahip olduğunu açıkladı.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun mühimmat stoklarının yetersiz olduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi.

ABD Başkanı, söz konusu haberleri yapan gazetecilerin vatan haini olduğunu öne sürerek, "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var" ifadelerini kullandı.

TRUMP: MÜHİMMAT ÜRETİMİ YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Trump, ABD ordusu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savunan Trump, mevcut kapasitenin yeterli olduğunu ifade etti.

UKRAYNA VE NATO ÜLKELERİNE GÖNDERİLEN SİLAHLARI GÜNDEME GETİRDİ

Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde özellikle Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine "yüz milyarlarca dolar değerinde" silah ve mühimmatın ücretsiz şekilde gönderildiğini söyledi.

Bu kaynakların bedelinin talep edileceğini belirten Trump, "Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz" açıklamasında bulundu.