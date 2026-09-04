Almanya'da enerji altyapısını hedef alan şüpheli sabotaj girişimleri peş peşe ortaya çıktı. Dormagen'deki bir enerji tesisinde kısa devre oluşturma girişiminin tespit edilmesi ve Ganderkesee'deki bir trafo istasyonunun şüpheli durum nedeniyle kordon altına alınmasının ardından güvenlik güçleri alarma geçti.

Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin ardından enerji şebekesini hedef alan yeni şüpheli sabotaj vakalarının ortaya çıkması, ülkedeki güvenlik alarmını daha da yükseltti.

Alman Bild gazetesi ve yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dormagen kentinde bulunan bir elektrik şebekesi tesisinde kısa devreye yol açmaya yönelik bir girişim tespit edildi.

Polisin olayın ardından eylemi üstlendiği öne sürülen bir mektup aldığı bildirildi.

BİR TRAFO İSTASYONU KORDON ALTINA ALINDI

Enerji altyapısına yönelik şüpheli girişimlerin ardından Almanya'nın kuzeyindeki Ganderkesee kasabasında bulunan bir trafo istasyonu da polis tarafından kordon altına alındı.

Bild ve diğer yerel medya kuruluşlarına göre, polis ekipleri cuma günü tesisteki şüpheli durum nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kamu yayıncısı NDR'ye konuşan bir polis sözcüsü, ekiplerin gece saatlerinde müdahale gerektiren bir bulguya ulaştığını ancak olayın ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Sözcü, kamuoyu için herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.

"SALDIRI ÜSTLENİLDİ" İDDİASI ÜZERİNE SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Dormagen'deki olayın ardından güvenlik güçlerinin soruşturmayı genişlettiği ve Aachen yakınlarındaki Weisweiler trafo merkezini de incelemeye aldığı bildirildi.

Emniyet yetkililerinin, eylemi üstlendiği öne sürülen mektupta bu tesise yönelik yeni bir saldırı tehdidinin de bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

İlk metinde yer alan bilgilere göre, ekiplerin bölgede şüpheli ateşleme mekanizmaları aradığı belirtildi.

Mektupta eylemlerin gerekçesi olarak fosil yakıtlarla mücadele gösterildiği öne sürüldü.

Sabotaj girişimlerinin arkasında Gevelsberg kentinde yaşayan bir erkeğin bulunabileceğinin değerlendirilmesi üzerine polisin şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattığı bildirildi.

ALMANYA'DA ENERJİ ŞEBEKESİNE YÖNELİK SALDIRILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni vakalar, Almanya'da hafta başından bu yana yaşanan iki ayrı şüpheli sabotaj olayının ardından ortaya çıktı.

İlk olayda, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bergheim'da bulunan bir trafo merkezinde gerçekleştirilen vandalizm eylemi soruşturma konusu oldu.

Olay nedeniyle toplam 4 bin 200 megavat üretim kapasitesine sahip linyit santrali üniteleri geçici olarak elektrik şebekesinden çıkarıldı.

Diğer olay ise Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde yaşandı.

Yetkililer, ülkenin en kritik yüksek gerilim noktalarından birindeki elektrik hatlarının, iletken madde içeren düzenekler kullanılarak zarar gördüğünü bildirdi.

LEIPZIG'TEKİ DRON GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ALARM YÜKSELDİ

Enerji altyapısına yönelik yeni şüpheli girişimler, Leipzig Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin ardından gündeme geldi.

Berlin yönetimi, Leipzig Havalimanı'ndaki dron girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Peş peşe ortaya çıkan şüpheli sabotaj vakaları, Almanya'nın kritik enerji altyapısının güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken güvenlik güçlerinin farklı eyaletlerde yürüttüğü inceleme ve soruşturmaların sürdüğü bildirildi.