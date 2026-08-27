Almanya'da okulda bıçaklı dehşet! 2 ölü 1 gözaltı

Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasında bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı saldırının ardından bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasındaki bir okulda saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Alman Berliner Zeitung gazetesine göre; yerel saatle 13.45 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir kız öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çok sayıda ekip ve personelle olay yerine gelen polis, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel gazete Maerkische Allgemeine ise şüphelinin, ölen öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.