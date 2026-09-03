ABD saldırılarında ağır bilanço! İran: 18 ölü, 142 yaralı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kermanpur, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuğun da bulunduğunu belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının bilançosunu açıkladı. Kermanpur, saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenler arasında 2 kadın ve 1 çocuğun bulunduğunu belirtti. Açıklamada yaralı sayısının ise 142 olduğu ifade edildi.

YARALILAR ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, yaralananların 61'inin kadın, 44'ünün ise 18 yaş altı olduğunu açıkladı.

Kermanpur, saldırılarda oluşan kayıpların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, "Her sayının ardında bir insan ve bir aile yatıyor" ifadelerini kullandı.