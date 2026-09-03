ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
MİNNEAPOLİS ŞEHİR MERKEZİNDE SALDIRI
Saldırının ardından güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
VALİ WALZ'DAN AÇIKLAMA
Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kamu güvenliği ekiplerinin Minneapolis şehir merkezindeki silahlı saldırıya müdahale ettiğini belirtti.
Walz açıklamasında, eyalet yetkililerinin yerel kolluk kuvvetlerine destek vermek için olay yerinde bulunduğunu ve yeni bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.