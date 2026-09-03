ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. (Foto: Reuters) MİNNEAPOLİS ŞEHİR MERKEZİNDE SALDIRI Saldırının ardından güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.