ABD Başkanı'ndan ilginç Hürmüz çıkışı: Adı Trump Boğazı olmalı

ABD-İran arasında gerilim yeniden tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz açıklaması dikkat çekti. Trump "Burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz?" dedi.

ABD Başkanı Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"POPÜLER OLURDU" Trump, "Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

ABD İRAN'A SALDIRDI: EN AZ 18 ÖLÜ

İran makamları, ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurması sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını açıkladı.

Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati ise dün gece eyalette 3 noktaya düzenlenen füze saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada da Kirmanşah eyaletinde Hava-Uzay Komutanlığına bağlı 4 askerin öldüğü, Lavan Adası'na düzenlenen saldırıda ise Besic gücü mensubu 3 milisin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.