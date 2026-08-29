İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli çiftçi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Aynı saatlerde işgal güçlerine ait askeri araçların Gazze'nin orta kesimindeki bazı bölgelerde sınırlı kara hareketliliği gerçekleştirdiği bildirildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Fayik el-Attar'ın cenazesi hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları, Attar'ın Deyr el-Belah'ın doğusundaki tarım arazisinde çalıştığı sırada işgal güçlerine ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateşle hedef alındığını ve hayatını kaybettiğini aktardı.

İŞGAL GÜÇLERİNDEN GAZZE'NİN ORTA KESİMİNDE KARA HAREKETLİLİĞİ

Yerel kaynaklar, işgal güçlerine ait askeri araçların Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyü, Deyr el-Belah ve El-Meğazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki işgal bölgelerinden onlarca metre içeriye girerek ilerlediğini belirtti.

Bu kara hareketliliğine Filistinlilerin evlerine yönelik yoğun ateş açılmasının eşlik ettiği bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan El-Mevasi bölgesindeki Tayyibe Kampı'nda da işgal güçlerine ait insansız hava aracının bir kişiyi hedef aldığı ve saldırıda bir Filistinlinin ağır yaralandığı ifade edildi.

GAZZE'DE ATEŞKES GÖLGESİNDE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İşgal güçlerinin saldırılarının, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana işgal güçlerinin ihlalleri nedeniyle 1.313 Filistinli hayatını kaybetti, 4.361 kişi yaralandı.

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Ağustos'ta Fox News'e verdiği röportajda İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunmasına rağmen devam etti.

GAZZE'NİN YÜZDE 70'İ İŞGAL ALTINDA

İşgal güçlerinin Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiği, Filistin nüfusunun büyük bölümünün ise işgal dışındaki sınırlı alanlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de sivillerin yaşadığı bölgelerde can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra yaşam alanlarına yönelik yıkım da devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar ve yıkım sonucunda toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı ise 174 bin 472'ye ulaştı.