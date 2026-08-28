Pakistan ile Kuveyt arasında imzalanan yeni savunma işbirliği protokolü, 1990'lardan bu yana süren soğuk ilişkileri sona erdirirken, Ortadoğu'daki güvenlik dengelerini de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında eğitimden terörle mücadeleye, istihbarat paylaşımından silah satışına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu tarihi adımın ardından, Kuveyt'in Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki "Mekke Savunma Anlaşması"na dahil olup olmayacağı sorusu gündeme damga vurdu.

Pakistan ile Kuveyt arasında 1990 yılından bu yana devam eden soğuk dönemin resmen sona erdi. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, iki ülke arasında kapsamlı bir askeri uygulama protokolünün imzalandığını duyurdu.

İmzalanan anlaşmanın askeri eğitimden istihbarat paylaşımına ve zırhlı araç satışına kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Rahman, bu hamlenin Pakistan makamlarınca Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki olası ortak savunma ittifakı için stratejik bir ileri adım olarak görüldüğünü aktardı.

1990'LARDAN BERİ SÜREN SOĞUKLUK SONA ERDİ

Ortadoğu'da güç dengelerini etkileyecek tarihi bir gelişme yaşandı. Pakistan ve Kuveyt arasında uzun yıllardır devam eden soğuk ilişkiler yerini yeni ve stratejik bir işbirliğine bıraktı. A Haber muhabiri Fakur Rahman, sahadaki son durumu değerlendirerek, "1990'dan 2023 yılına kadar iki ülke arasındaki ilişkiler bayağı bir soğuk dönemden geçti. Sebebi, tabii ki Irak, Kuveyt'i işgal ettikten sonra Kuveyt'in Pakistan'dan destek beklemesiydi." ifadelerini kullandı. Bu uzun süreli durgunluğun ardından ilişkilerin yeniden sıcak ve yoğun bir şekilde canlandırılmasının bölge için oldukça olumlu bir gelişme olduğunun altı çizildi.

SİLAHLI KUVVETLER ARASINDA KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ

İki ülke arasında 2023 yılında temelleri atılan savunma işbirliği anlaşmasının, dün imzalanan yeni bir protokol ile resmen faaliyete geçirildiği duyuruldu. Detayları aktaran Fakur Rahman, "Pakistan Silahlı Kuvvetleri, yani Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri; Kuveyt Silahlı ve Kara ve Deniz Kuvvetlerine hem eğitim hem de kapasite geliştirme ve sınır bölgelerini kontrol etme konusunda birlikte bir savunma işbirliğini yürütecekler." sözleriyle aktardı.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI VE SİLAH SATIŞI

Gizlilik içinde yürütülen anlaşmanın içeriğine dair çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin sadece eğitimle sınırlı kalmayacağını belirten Rahman, "Tabii bunun içinde terörle mücadele konusunda işbirliği, istihbarat paylaşımı ve Pakistan'dan zırhlı araçların ve diğer savunma malzemelerinin Kuveyt'e satılması da dahil bulunuyor." ifadelerini kullandı. Anlaşmanın tam içeriği Pakistan makamları tarafından gizli tutulsa da, bu hamlenin Ortadoğu'da yankı uyandıracağı kesinleşti.

KUVEYT, MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASINA MI KATILIYOR?

Bu tarihi imzanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de Kuveyt'in bölgesel ittifaklara dahil olup olmayacağı yönünde. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması'nı (Mekke Savunma Anlaşması) hatırlatan Rahman, "Pakistan makamları tarafından bu, bir ileri adım olarak değerlendirildi. Yani ileride böyle bir gelişme olabilir." sözleriyle Ortadoğu'yu şekillendiren bu dev anlaşmanın eninde sonunda daha da genişleyeceğinin sinyallerini verdi.

Öte yandan iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin şu anda 2 milyar doları aştığı ve yaklaşık 150 bin Pakistanlı işçinin Kuveyt'te çalıştığı da vurgulandı.