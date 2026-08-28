Nepal, Tibet'teki baraj patlaması için alarm verdi
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Nepal, iki gün önce buzul çökmesinin yol açtığı ve can kayıplarına neden olan selin ardından, Tibet'te nehrin yukarısında bulunan bir barajın yeniden patladığı yönünde bilgi alınması üzerine cuma günü yüksek kesimlere çıkılması uyarısında bulundu.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "Tibet tarafında bir su barajının yeniden patladığı yönünde bilgi alındı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kurtarma ve yardım çalışmalarında görev yapan tüm güvenlik personeli ile kurtarma ekiplerinin ve bölgedeki halkın dikkatli olmaları, derhal güvenli bir bölgeye geçmeleri istendi.
Ayrıntılar geliyor...