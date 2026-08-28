Nepal, Tibet'teki baraj patlaması için alarm verdi

Nepal, iki gün önce buzul çökmesinin yol açtığı ve can kayıplarına neden olan selin ardından, Tibet'te nehrin yukarısında bulunan bir barajın yeniden patladığı yönünde bilgi alınması üzerine cuma günü yüksek kesimlere çıkılması uyarısında bulundu.