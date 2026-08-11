ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat veren Hunter Biden, Netanyahu'ya ilişkin konuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (Arşiv)

Biden, "Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse insanlara ne diyebilirim bilmiyorum. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak, kalbinizi açmak." diye konuştu.