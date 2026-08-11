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Hunter Biden'dan Netanyahu'ya olay sözler: “Kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse...”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Hunter Biden'dan Netanyahu'ya olay sözler: “Kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse...”

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kötülüğün vücut bulmuş hali" olduğunu söyledi.

ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat veren Hunter Biden, Netanyahu'ya ilişkin konuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (Arşiv)Eski ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (Arşiv)

Biden, "Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söylemek antisemitikse insanlara ne diyebilirim bilmiyorum. Tek yapmanız gereken gözlerinizi açmak, kalbinizi açmak." diye konuştu.

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