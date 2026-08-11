Yayında, "Majesteleri Kral 3. Charles'ın vefatının ardından saygı göstergesi olarak normal yayınlarımızı bir sonraki duyuruya kadar durdurduk" ifadelerinin yer aldığı kayıt yayınlandı.

Eski bir korsan radyo olan ve günümüzde ağırlıklı olarak rock müzik yayınlayan Radio Caroline, mayıs ayında Kral 3. Charles'ın öldüğünü yanlışlıkla duyurdu.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla (Arşiv)

KRALIN ÖLÜM MESAJI YAYINA NASIL GİRDİ?

Radio Caroline, olayın bir çalışanın stüdyo bilgisayarında bakım yaptığı sırada kralın ölümü halinde kullanılmak üzere önceden kaydedilmiş ses dosyalarını açması nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Yayın uzaktan gerçekleştirildiği sırada çalışan, söz konusu kayıtları "merak ettiği için" oynattı. Bunun üzerine uzaktan yayın yapan sunucunun bağlantısı kesildi ve kralın ölümüne ilişkin kayıtlar doğrudan yayına girdi.

KAYDI AÇAN ÇALIŞAN PANİKLEYİP İSTASYONU TERK ETTİ

Ofcom'un açıklamasına göre çalışan, yaptığı hatayı fark ettikten sonra panikleyerek istasyondan ayrıldı.

Uzaktan yayındaki sunucu ise yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline, sunucunun internet üzerinden yayın çıkışını takip etmediği sürece yayından düştüğünü anlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Sunucunun telefonunu da aktif şekilde kontrol etmediği ve istasyondaki çalışanların kendisine ulaşma girişimlerine hemen yanıt vermediği aktarıldı.

16 DAKİKA BOYUNCA YAYIN KESİLDİ, ARDINDAN ÖZÜR GELDİ

Kral Charles'ın öldüğü yönündeki yanlış mesajın ardından yaklaşık 16 dakika sessizlik yaşandı. Sunucu, kayıtların yayına girmesinden yaklaşık 30 dakika sonra durumun farkına vararak özür diledi.

Ofcom, olayla ilgili iki şikayet aldığını açıkladı.

İngiltere'nin yayın düzenleme kurumu, olayda yaşanan "çok ciddi yanlışlık" ve hatanın fark edilerek düzeltilmesinin uzun sürmesi nedeniyle Radio Caroline'ın iki yayın kuralını ihlal ettiğine hükmetti.

OFCOM'DAN RADYOYA İKİ İHLAL KARARI

İhlal edilen kurallardan biri haberlerin doğru ve tarafsız olmasını, diğeri ise önemli yayın hatalarının hızlı şekilde kabul edilip düzeltilmesini zorunlu kılıyor.

Radio Caroline, kaydı yayına veren çalışanın uyarıldığını ve özür dilediğini bildirdi.

Radyo ayrıca kralın ölümü halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış tüm ses dosyalarının stüdyo bilgisayarından silindiğini açıkladı.

Böylece İngiltere'de sıradan bir teknik bakım sırasında açılan tek bir ses dosyası, Kral Charles'ın öldüğü yönünde dakikalarca süren sahte bir yayın yapılmasına neden oldu.