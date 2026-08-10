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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA
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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

KOLOMBİYA'DA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.

Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

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