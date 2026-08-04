CANLI YAYIN

Venezuela'da depremin acı bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 6 bini geçti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Venezuela'da depremin acı bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 6 bini geçti

Venezuela'yı sarsan 24 Haziran depremlerinin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 125'e, yaralı sayısı ise 16 binin üzerine çıktı. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken, evsiz kalan aileler için yeni konutların teslim süreci de başlatıldı.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 579 artarak 6 bin 125, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Bu arada Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta katıldığı konut teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Venezuela'da depremin acı bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 6 bini geçti - 1

Yıl sonuna kadar 4 bin aileye 4 bin konut teslim edeceklerini vurgulayan Rodriguez, "Aralık ayına kadar teslim edeceğimiz bu 4 bin konuta ek olarak, yeni evlerin inşasına başlamak için arazi incelemelerimizi sürdürüyor ve sahaları temizliyoruz. Üstelik bu sayıya, sıfırdan yapacağımız ve inşa edeceğimiz yeni projeler dahil değil." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, afetzedeleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Amacımız, bu çifte depremden ağır şekilde etkilenen vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk vermek; onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Geçici çadır kentlerde ve kamplarda kalan her bir kişinin, her bir çocuğun ve her bir büyüğümüzün yalnız olmadığını bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Venezuelada deprem felaketi: Can kaybı 5 bin 546 olduVenezuelada deprem felaketi: Can kaybı 5 bin 546 oldu VENEZUELA'DA DEPREM FELAKETİ: CAN KAYBI 5 BİN 546 OLDU
Türk kahramana devlet nişanıTürk kahramana devlet nişanı TÜRK KAHRAMANA DEVLET NİŞANI
Venezuelaya giden Türk ekibi yurda döndüVenezuelaya giden Türk ekibi yurda döndü VENEZUELA'YA GİDEN TÜRK EKİBİ YURDA DÖNDÜ
La Guairada taş üstünde taş kalmadıLa Guairada taş üstünde taş kalmadı LA GUAİRA'DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI
Venezueladaki deprem felaketinde mucizevi kurtuluş! 8. günde enkazdan sağ salim çıkarıldıVenezueladaki deprem felaketinde mucizevi kurtuluş! 8. günde enkazdan sağ salim çıkarıldı VENEZUELA'DAKİ DEPREM FELAKETİNDE MUCİZEVİ KURTULUŞ! 8. GÜNDE ENKAZDAN SAĞ SALİM ÇIKARILDI

Nijerya'da silahlı çete dehşeti! 31 kişi kaçırıldı
Sonraki haber
Nijerya'da silahlı çete dehşeti! 31 kişi kaçırıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın