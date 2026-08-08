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Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şeffaflık yasası kapsamında tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) dair gizliliği kaldırılan 5. grup belgelerini yayınladı. 41 yeni dosyadan oluşan pakette, askeri uçaklara tepki veren nesnelerden "soğuk kürelere" kadar çarpıcı detaylar yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünya dışı yaşam tartışmalarını ve tanımlanamayan hava fenomenlerini (UAP) yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan şeffaflık hamlesi kapsamında, UFO dosyalarının en kapsamlı paketlerinden birini daha erişime açtı.

PENTAGON'DAN YENİ UFO DOSYALARI! 41 GİZLİ BELGE DAHA AÇILDI: İŞTE O GÖRÜNTÜLER

1950'DEN 2026'YA UZANAN ARŞİV

Pentagon tarafından paylaşılan 5. grup materyaller; FBI, CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlık Ofisi'nden gelen toplam 41 yeni dosyayı içeriyor. Belgelerin tarih aralığı ise oldukça dikkat çekici: Arşivde 1950 yılından kalma tarihi raporların yanı sıra, 2025 ve 2026 yıllarına ait (gelecek projeksiyonlu veya en güncel veri setlerini içeren) çok yeni kayıtlar da bulunuyor.

Dosyalar sadece ABD sınırları (Montana, Utah, Colorado) ile sınırlı değil; Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'da yaşanan açıklanamayan olaylar da mercek altına alınıyor.

Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı - 1

UMMAN KÖRFEZİ'NDE "SOĞUK KÜRELER" İLE TEMAS

Yayınlanan belgeler arasındaki en çarpıcı detaylardan biri, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde yaşanan bir olay. Bir AC-130J tipi savaş uçağı ve Özel Harekat birimleri tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 25 adet "tanımlanamayan hava olayı" gözlemlendiği belirtiliyor.

Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı - 2

İstihbarat raporuna yansıyan ifadeler ise oldukça sarsıcı:

"Cisimler farklı oluşumlar halinde, düşük irtifada uçan 'soğuk küreler' şeklinde görüldü. Bu cisimlerin sadece agresif manevralar yapmakla kalmadığı, aynı zamanda savaş uçağının ateş açmasına karşı tepki verdiği gözlemlendi."

Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı - 3

ORTA DOĞU VE ABD'DEN GÜNCEL GÖRÜNTÜLER

Yeni paketteki diğer önemli kayıtlar ise yakın döneme ait olduğu belirtiliyor.

2025 Orta Doğu Kaydı: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan videoda, yerleşim yerleri üzerinde hızla ilerleyen gizemli bir cisim görülüyor. Olayın mahiyeti henüz netleşmiş değil.

Özel Ajanın Takibi: ABD'nin batısında bir "Hükümet Özel Ajanı" tarafından el tipi kızılötesi sensörlerle çekilen görüntülerde, gökyüzünde birlikte hareket eden sim siyah iki cisim tespit edildi. FBI raporunda, ajanın bu cisimleri 5-10 dakika boyunca takip ettiği ve nesnelerin bilinen hava araçlarına benzemediği not edildi.

Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı - 4

ŞEFFAFLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İlk paketi 8 Mayıs'ta yayınlanan bu UFO ifşaatları, Pentagon'un tanımlanamayan fenomenleri artık "ulusal güvenlik meselesi" olarak ciddiyetle ele aldığını kanıtlar nitelikte. Uzmanlar, yayınlanan bulanık videoların ve sansürlenmiş raporların, ilerleyen dönemde daha net kanıtlarla desteklenebileceğini öngörüyor.

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