Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri, dünya dışı yaşam tartışmalarını ve tanımlanamayan hava fenomenlerini (UAP) yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan şeffaflık hamlesi kapsamında, UFO dosyalarının en kapsamlı paketlerinden birini daha erişime açtı.

1950'DEN 2026'YA UZANAN ARŞİV

Pentagon tarafından paylaşılan 5. grup materyaller; FBI, CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlık Ofisi'nden gelen toplam 41 yeni dosyayı içeriyor. Belgelerin tarih aralığı ise oldukça dikkat çekici: Arşivde 1950 yılından kalma tarihi raporların yanı sıra, 2025 ve 2026 yıllarına ait (gelecek projeksiyonlu veya en güncel veri setlerini içeren) çok yeni kayıtlar da bulunuyor.

Dosyalar sadece ABD sınırları (Montana, Utah, Colorado) ile sınırlı değil; Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'da yaşanan açıklanamayan olaylar da mercek altına alınıyor.