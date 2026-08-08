Pentagon'un yeni UFO dosyalarında şok detaylar! "Agresif manevralar yapan soğuk küreler" ve gizli videolar kamuoyuyla paylaşıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şeffaflık yasası kapsamında tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) dair gizliliği kaldırılan 5. grup belgelerini yayınladı. 41 yeni dosyadan oluşan pakette, askeri uçaklara tepki veren nesnelerden "soğuk kürelere" kadar çarpıcı detaylar yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, dünya dışı yaşam tartışmalarını ve tanımlanamayan hava fenomenlerini (UAP) yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan şeffaflık hamlesi kapsamında, UFO dosyalarının en kapsamlı paketlerinden birini daha erişime açtı.
1950'DEN 2026'YA UZANAN ARŞİV
Pentagon tarafından paylaşılan 5. grup materyaller; FBI, CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlık Ofisi'nden gelen toplam 41 yeni dosyayı içeriyor. Belgelerin tarih aralığı ise oldukça dikkat çekici: Arşivde 1950 yılından kalma tarihi raporların yanı sıra, 2025 ve 2026 yıllarına ait (gelecek projeksiyonlu veya en güncel veri setlerini içeren) çok yeni kayıtlar da bulunuyor.
Dosyalar sadece ABD sınırları (Montana, Utah, Colorado) ile sınırlı değil; Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'da yaşanan açıklanamayan olaylar da mercek altına alınıyor.
UMMAN KÖRFEZİ'NDE "SOĞUK KÜRELER" İLE TEMAS
Yayınlanan belgeler arasındaki en çarpıcı detaylardan biri, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde yaşanan bir olay. Bir AC-130J tipi savaş uçağı ve Özel Harekat birimleri tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 25 adet "tanımlanamayan hava olayı" gözlemlendiği belirtiliyor.
İstihbarat raporuna yansıyan ifadeler ise oldukça sarsıcı:
"Cisimler farklı oluşumlar halinde, düşük irtifada uçan 'soğuk küreler' şeklinde görüldü. Bu cisimlerin sadece agresif manevralar yapmakla kalmadığı, aynı zamanda savaş uçağının ateş açmasına karşı tepki verdiği gözlemlendi."