UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı

Öte yandan NASA Başkanı Jared Isaacman da Trump yönetiminin şeffaflık adımına destek verdi. Isaacman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanımlanamayan anormal fenomenler konusunda Amerikan halkına daha fazla şeffaflık sağlama çabasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NASA'nın evrenin sırlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Isaacman, "Nelerin gerçek olduğunu, henüz neleri anlamadığımızı ve keşfedilmeyi bekleyen her şeyi açık şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. EPSTEIN İDDİASI Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı. PENTAGON'UN UFO SKANDALI ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.

UFO TARTIŞMALARI NEDİR? UFO, İngilizce "Unidentified Flying Object" yani "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ifadesinin kısaltması olarak biliniyor. Son yıllarda ise ABD hükümeti ve Pentagon, UFO yerine daha geniş kapsamlı bir ifade olan "UAP" (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) kavramını kullanıyor. Bu tanım; gökyüzü, uzay ve deniz üzerindeki açıklanamayan olayları kapsıyor.

TARTIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLADI? UFO tartışmaları özellikle 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında yaşanan olay sonrası dünya gündemine taşındı. ABD ordusunun düşen gizemli bir cisimle ilgili yaptığı açıklamalar yıllarca tartışıldı. Olay, uzaylı yaşamı iddialarının en büyük sembollerinden biri haline geldi.