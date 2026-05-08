UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın yılın başlarında verdiği talimat sonrası, UFO'lara ilişkin "daha önce hiç görülmemiş" belgeleri kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.
Pentagon, X platformundan yaptığı açıklamada, günümüzde UFO yerine kullanılan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" (UAP) kavramına atıfta bulunarak, "Amerikan halkı artık federal hükümetin gizliliği kaldırılmış UAP dosyalarına anında erişebilecek." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ABD hükümetine bağlı kurumlarda bulunan en güncel UAP videoları, fotoğrafları ve orijinal kaynak belgelerinin tek bir platformda toplandığı belirtilerek, "Herhangi bir güvenlik iznine gerek yok." denildi.
Savunma Bakanlığı ayrıca, yeni materyallerin bulunup gizliliği kaldırıldıkça kademeli olarak yayımlanmaya devam edeceğini bildirdi. Belgelerin birkaç haftada bir yeni paketler halinde paylaşılacağı ifade edildi.
Uzaylı yaşamı ve UFO tartışmaları, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın şubat ayında katıldığı bir podcast programında yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme gelmişti. Obama, programda uzaylıların "gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini" söylemiş, daha sonra ise sözlerine açıklık getirerek, "Başkanlığım döneminde dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair herhangi bir kanıt görmedim." demişti.
Bunun ardından Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon ve ilgili kurumlara, "uzaylı yaşamı, dünya dışı varlıklar, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve UFO'larla ilgili hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları" talimatını vermişti.