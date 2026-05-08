CANLI YAYIN

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın yılın başlarında verdiği talimat sonrası, UFO'lara ilişkin "daha önce hiç görülmemiş" belgeleri kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 1

Pentagon, X platformundan yaptığı açıklamada, günümüzde UFO yerine kullanılan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" (UAP) kavramına atıfta bulunarak, "Amerikan halkı artık federal hükümetin gizliliği kaldırılmış UAP dosyalarına anında erişebilecek." ifadelerini kullandı.

ABD UFO DOSYALARINI YAYINLADI
UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 2

Açıklamada, ABD hükümetine bağlı kurumlarda bulunan en güncel UAP videoları, fotoğrafları ve orijinal kaynak belgelerinin tek bir platformda toplandığı belirtilerek, "Herhangi bir güvenlik iznine gerek yok." denildi.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 3

Savunma Bakanlığı ayrıca, yeni materyallerin bulunup gizliliği kaldırıldıkça kademeli olarak yayımlanmaya devam edeceğini bildirdi. Belgelerin birkaç haftada bir yeni paketler halinde paylaşılacağı ifade edildi.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 4

Uzaylı yaşamı ve UFO tartışmaları, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın şubat ayında katıldığı bir podcast programında yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme gelmişti. Obama, programda uzaylıların "gerçek olduğunu ancak kendisinin görmediğini" söylemiş, daha sonra ise sözlerine açıklık getirerek, "Başkanlığım döneminde dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair herhangi bir kanıt görmedim." demişti.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 5

Bunun ardından Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon ve ilgili kurumlara, "uzaylı yaşamı, dünya dışı varlıklar, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve UFO'larla ilgili hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları" talimatını vermişti.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 6

Öte yandan NASA Başkanı Jared Isaacman da Trump yönetiminin şeffaflık adımına destek verdi. Isaacman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanımlanamayan anormal fenomenler konusunda Amerikan halkına daha fazla şeffaflık sağlama çabasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 7

NASA'nın evrenin sırlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Isaacman, "Nelerin gerçek olduğunu, henüz neleri anlamadığımızı ve keşfedilmeyi bekleyen her şeyi açık şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EPSTEIN İDDİASI

Trump daha önce de UFO belgelerini yayımlayacağını söylemiş ve hakkında pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağını gündemden düşürmeye çalışmakla suçlanmıştı.

PENTAGON'UN UFO SKANDALI

ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etmişti. Pentagon 2024 raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varılmıştı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 8

UFO TARTIŞMALARI NEDİR?

UFO, İngilizce "Unidentified Flying Object" yani "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ifadesinin kısaltması olarak biliniyor. Son yıllarda ise ABD hükümeti ve Pentagon, UFO yerine daha geniş kapsamlı bir ifade olan "UAP" (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) kavramını kullanıyor. Bu tanım; gökyüzü, uzay ve deniz üzerindeki açıklanamayan olayları kapsıyor.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 9

TARTIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLADI?

UFO tartışmaları özellikle 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında yaşanan olay sonrası dünya gündemine taşındı. ABD ordusunun düşen gizemli bir cisimle ilgili yaptığı açıklamalar yıllarca tartışıldı. Olay, uzaylı yaşamı iddialarının en büyük sembollerinden biri haline geldi.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 10

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DOSYALAR GİZLENDİ

1950'li ve 1960'lı yıllarda ABD'de çok sayıda UFO ihbarı yapıldı. Soğuk Savaş döneminde bazı olayların gizli askeri projelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, birçok belge uzun yıllar kamuoyundan saklandı.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 11

PENTAGON GÖRÜNTÜLERİ YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

2020 yılında Pentagon'un savaş pilotları tarafından kaydedilen bazı videoları doğrulaması, UFO tartışmalarını yeniden dünya gündemine taşıdı. Görüntülerde yüksek hızla hareket eden ve ani manevralar yapan cisimler dikkat çekmişti.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 12

ABD KONGRESİ UFO OTURUMLARI DÜZENLEDİ

Son yıllarda ABD Kongresi'nde UFO'larla ilgili özel oturumlar düzenlendi. Eski askeri yetkililer ve pilotlar, kamuoyu önünde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bazı yetkililer, açıklanamayan hava olaylarının ulusal güvenlik açısından incelenmesi gerektiğini savundu.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 13

"UZAYLILAR GERÇEK Mİ?" TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve birçok eski istihbarat yetkilisinin yaptığı açıklamalar sonrası, uzaylı yaşamı tartışmaları yeniden alevlendi. Ancak NASA ve bilim insanları, dünya dışı yaşamı doğrulayan kesin bir kanıt bulunmadığını vurgulamayı sürdürüyor.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 14

PENTAGON ŞİMDİ YENİ DOSYALAR AÇIYOR

Başkan Donald Trump'ın talimatı sonrası Pentagon'un yeni UFO/UAP dosyalarını yayımlamaya başlaması, tartışmaları yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. ABD yönetimi, yeni belge ve görüntülerin önümüzdeki haftalarda da paylaşılacağını açıkladı.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 15

GİZEMLİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Pentagon'un yayımladığı videolar ve fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Bazı kullanıcılar görüntülerin dünya dışı yaşamın kanıtı olabileceğini savunurken, bazı uzmanlar ise olayların gelişmiş askeri teknolojiler veya optik yanılsamalarla açıklanabileceğini öne sürdü.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 16

ASKERİ PİLOTLARIN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD'li savaş pilotlarının daha önce kamuoyuna yansıyan ifadelerinde, takip edilen bazı cisimlerin "bilinen hiçbir hava aracına benzemediği" belirtilmişti. Pilotlar, bazı objelerin ani hız değişimleri yaptığını ve radar sistemlerinden bir anda kaybolduğunu iddia etmişti.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 17

NASA DA SÜRECE DAHİL OLDU

NASA yetkilileri, yayımlanan görüntülerin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini belirterek konuya ilişkin araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, şu ana kadar dünya dışı yaşamı doğrulayan somut bir kanıt bulunmadığını vurgulasa da, açıklanamayan bazı olayların detaylı şekilde analiz edildiğini belirtiyor.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 18

KOMPLO TEORİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Pentagon'un attığı adımın ardından sosyal medyada ve internet forumlarında yeni komplo teorileri ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar hükümetlerin yıllardır gerçekleri sakladığını iddia ederken, bazıları ise yayımlanan görüntülerin dikkat dağıtma amacı taşıdığını öne sürdü.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 19

YENİ BELGELERİN YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

ABD Savunma Bakanlığı, yeni görüntü ve belgelerin belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Özellikle askeri üsler çevresinde kaydedildiği belirtilen bazı videoların ilerleyen dönemde yayımlanabileceği ifade ediliyor.

UFO arşivleri ilk kez yayında! Pentagon uzaylıları paylaştı 20

DÜNYA GENELİNDE İLGİ BÜYÜYOR

ABD'deki gelişmelerin ardından birçok ülkede UFO araştırmalarına yönelik ilgi yeniden arttı. Özellikle sosyal medya platformlarında yayımlanan eski görüntüler tekrar gündeme gelirken, bazı ülkelerde benzer olaylara ilişkin arşivlerin açılması çağrıları yapılıyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin