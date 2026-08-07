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Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okul saldırısında 7 kişi öldü, şüphelinin öğrenci olduğu açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okul saldırısında 7 kişi öldü, şüphelinin öğrenci olduğu açıklandı

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Şüpheli saldırganın bir öğrenci olduğu belirlendi.

Olay, cuma günü Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletine bağlı Bang Kruai ilçesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda meydana geldi. Tayland merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer'ın aktardığına göre, ilk açıklamaların ardından can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi.

Bangkok merkezli kurtarma kuruluşu Poh Teck Tung Vakfı, yaralanan öğrencilerin ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Vakıf yetkilileri ayrıca sürücülere çağrıda bulunarak, ambulansların okula giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla yolların boş bırakılmasını istedi.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

ŞÜPHELİNİN OKULUN ÖĞRENCİSİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin okulun öğrencilerinden biri olduğunu bildirdi. Yetkililer, okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken saldırının nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLER TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının başlamasının ardından öğretmenler, öğrencileri hızla güvenli bölgelere tahliye ederek olay yerinden uzaklaştırdı.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimliklerine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

BANGKOK'UN HEMEN DIŞINDA MEYDANA GELDİ

Nonthaburi eyaleti, Tayland'ın başkenti Bangkok'un hemen kuzeybatısında yer alıyor ve büyük Bangkok metropol bölgesinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Yetkililer, saldırıdan şüphelenilen kişi ve olayın arka planına ilişkin yeni bilgilerin daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

İşte Tayland'daki elim okul saldırısından görüntüler:

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

Nonthaburi, Tayland (REUTERS)Nonthaburi, Tayland (REUTERS)

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