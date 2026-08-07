ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaları genişleten iki başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamelerden biri "doğum turizmini" yasaklarken, diğeri doğumla otomatik vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişi gruplarının kapsamını genişletiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla kazanılan vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaları genişletmeyi amaçlayan iki başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararnamelerden biri, doğumla otomatik vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişi kategorilerinin kapsamını genişletirken, diğeri kamuoyunda "doğum turizmi" olarak adlandırılan uygulamayı yasaklıyor.

TRUMP'TAN YÜKSEK MAHKEMEYE ELEŞTİRİ

Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkına ilişkin Yüksek Mahkeme kararını eleştirerek söz konusu kararı "çok talihsiz" olarak nitelendirdi.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, sistemin amacından uzaklaştığını savunarak yeni düzenlemelerin gerekli olduğunu söyledi.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANAMAYACAK?

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, ilk kararnamenin Yüksek Mahkemenin son kararına dayanılarak hazırlandığını ve doğum yoluyla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişilerin kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Miller, düzenlemenin ABD'nin düşman olarak gördüğü ülkelerin vatandaşlarını, yabancı terör örgütlerinin üyelerini ve yabancı hükümetler adına faaliyet gösteren bazı kişileri kapsadığını belirtti.

"DOĞUM TURİZMİ" DE HEDEFTE

Trump'ın imzaladığı ikinci kararname ise "doğum turizmi" uygulamasını hedef alıyor.

Kararname kapsamında, çocuklarına ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye gitmek isteyen kişilere vize verilmemesi öngörülüyor.

HUKUK MÜCADELESİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Trump yönetiminin daha önce attığı benzer adımlar Yüksek Mahkeme tarafından engellenmişti. Hukuk uzmanları, yeni kararnamelerin de mahkemeye taşınabileceğini belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları ise düzenlemelerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesine aykırı olduğunu savunuyor.