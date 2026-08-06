Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan çıkarması! Liderler Kabe karşısında cuma namazını kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bir araya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Kabe karşısındaki bir mescitte cuma namazını kıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine katılan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Cidde'ye geçti.
Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla ülkeden ayrıldı.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN KABE KARŞISINDA NAMAZ KILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Mekke'de Kabe karşısındaki bir mescitte cuma namazını kıldı.
Liderlerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da saf tuttu.
BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
Ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine katılan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Cidde'ye geçti.
Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla ülkeden ayrıldı.
Erdoğan'ı, Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal uğurladı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Tarihi Savunma Paktı: "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır"
ORTAK AÇIKLAMA
"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.
Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."