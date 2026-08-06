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Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan çıkarması! Liderler Kabe karşısında cuma namazını kıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan çıkarması! Liderler Kabe karşısında cuma namazını kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bir araya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Kabe karşısındaki bir mescitte cuma namazını kıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine katılan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Cidde'ye geçti.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla ülkeden ayrıldı.

CANLI ANLATIM

16:21

BAŞKAN ERDOĞAN KABE KARŞISINDA NAMAZ KILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Mekke'de Kabe karşısındaki bir mescitte cuma namazını kıldı. 

 

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan çıkarması! Liderler Kabe karşısında cuma namazını kıldı - 1

Liderlerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da saf tuttu.

 

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan çıkarması! Liderler Kabe karşısında cuma namazını kıldı - 2

Ahaber
15:58

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine katılan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Cidde'ye geçti.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla ülkeden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal uğurladı.

14:10

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Tarihi Savunma Paktı: "Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır"

ORTAK AÇIKLAMA

"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."

13:18

BAŞKAN ERDOĞAN PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. 

12:04

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Başkan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

09:33

ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.

Pakistan ve Suudi Arabistan, 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.

09:05

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'A NEDEN GİTTİ?

Zirvenin en sıcak başlıklarından biri olan savunma iş birliğine dair detayları paylaşan A Haber muhabiri Fakhur Rahman, "Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında büyük bir savunma anlaşması imzalanması yönünde şu anda Suudi Arabistan'da hummalı bir zirve hazırlığı yürütülüyor." ifadelerini kullandı. Bölgedeki askeri dengeleri değiştirecek bu hamlenin temellerine dikkat çeken Rahman, "Hatırlanacağı üzere Pakistan ve Suudi Arabistan, 17 Eylül 2025 tarihinde de kapsamlı bir savunma anlaşmasına imza atmışlardı; şimdi bu halkaya Türkiye’nin de dahil olmasıyla stratejik derinlik genişliyor." sözleriyle süreci aktardı.

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

KÖRFEZ’DE GÜVENLİK VE İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Zirve sadece askeri anlaşmalarla sınırlı kalmayıp, bölge güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı da ortak bir kalkan oluşturmayı hedefliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fakhur Rahman, "Körfez'in istikrarı için kapsamlı bir savunma ve güvenlik çerçevesi oluşturuluyor; bu kapsamda terörizmle mücadele, istihbarat paylaşımı ve Kızıldeniz’deki güvenlik önlemleri bu görüşmelerin ana gündem başlığı olacak." şeklinde konuştu. Özellikle enerji koridorlarının güvenliği konusuna vurgu yapan Rahman, "Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir şekilde yeniden tam kapasite açılması zirveden çıkacak en kritik sonuçlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ’DE GÖZLER NİHAİ ANLAŞMADA: TÜRKİYE’NİN KRİTİK ROLÜ

Bölgedeki blokajların kaldırılması ve diplomatik kanalların açılması noktasında Ankara-Riyad-İslamabad hattındaki trafik büyük önem taşıyor. Muhabir Rahman, "İran, Umman ve ABD arasındaki barış görüşmelerinden büyük bir haber bekleniyor; İran tarafı özellikle Körfez bölgesindeki ablukanın kaldırılmasını talep etmişti." bilgisini verdi. Bu süreçte Türkiye ve Pakistan’ın üstlendiği role değinen Rahman, "Ablukanın kaldırılması durumunda Pakistan, İran’ın Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak Kızıldeniz güvenliğini sağlama noktasında ara bulucu olacak, Türkiye ve Suudi Arabistan ise ABD ile doğrudan irtibat halinde süreci koordine edecek." sözleriyle stratejik planı deşifre etti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Bölge liderlerinin yanı sıra dışişleri bakanları düzeyinde de yoğun bir temas trafiği bekleniyor. Fakhur Rahman, "Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanlarının da İslamabad'a gelmesi öngörülüyor; bugünkü zirve aslında gelecekteki güvenlik sorunlarının çözümü için atılan en kapsamlı savunma adımıdır." diyerek bölgedeki yeni diplomatik dönemin işaretlerini verdi.

07:30

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öteki yetkililer uğurladı.

21:47

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile ortak gündemde yer alan konuların ele alınması bekleniyor.

21:46

3'LÜ ZİRVE!

Ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ahaber
21:45

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN ÇIKARMASI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti yapacağını duyurdu.

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