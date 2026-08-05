Fransa'da Başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylarda yaşanan intihar vakaları ve girişimlerinin ardından Paris Savcılığı üç ön soruşturma başlattı. Soruşturmalar, psikolojik şiddet ve mobbing iddialarının yanı sıra önceki intihar vakalarını da kapsıyor.

Fransa'da Başbakanlık hizmetlerinde görev yapan personel arasında son aylarda yaşanan intihar vakaları ve girişimlerinin ardından Paris Savcılığı üç ön soruşturma başlattı. Soruşturmaların, psikolojik şiddet ve mobbing iddialarını da kapsadığı bildirildi.

Savcılık, Başbakanlık bünyesinde çalışan bir kadının iş yerinde psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kaldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma açıldığını duyurdu. Aynı kapsamda daha önce yaşanan iki intihar vakasına ilişkin de ön soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

AVUKATTAN MOBBİNG İDDİASI

France Inter'in haberine göre, kimliği açıklanmayan ve intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kadının avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde psikolojik şiddete uğradığını doğruladı.

Mazza, 25 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını ve mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. Avukat ayrıca 2024'ten bu yana yaşanan hükümet krizlerinin çalışma koşullarını ağırlaştırdığını ifade etti.

MART AYINDA İKİ İNTİHAR VAKASI

Kaynak metne göre yaklaşık 1200 idari personelin görev yaptığı Başbakanlık hizmetlerinde mart ayında iki intihar vakası yaşandı. Geçen yıldan bu yana ise iki kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Yerel basında dosyaya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, intihar girişimlerinden birinin işle bağlantılı olmadığı belirtilirken, söz konusu olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ÖNCEKİ VAKALAR DA İNCELENİYOR

Paris Savcılığı, önceki iki intihar vakasına ilişkin de ön soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak metne göre bu iki olaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.