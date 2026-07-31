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Fransa'da kuraklık ve sıcaklık yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da kuraklık ve sıcaklık yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor

Fransa, rekor sıcaklıkların ve yaygın kuraklığın etkisi altında tarihinin en ağır orman yangını sezonlarından birini yaşıyor. Yıl başından bu yana 116 bin hektar alanın yandığı ülkede iklim ve çevre uzmanı Christine Bouisset, yalnızca yangın söndürmeye odaklanan politikaların yeterli olmayacağını belirterek orman yönetimi, kentleşme ve toplumsal farkındalık alanlarında uzun vadeli önlem çağrısı yaptı.

Fransa'da etkili olan olağanüstü sıcaklıklar ve yaygın kuraklık, ülkenin tarihî boyutlara ulaşan orman yangınlarıyla mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Mayıs 2026'dan itibaren art arda sıcak hava dalgalarının görüldüğü ülkede haziran ayı, ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en sıcak haziran oldu. Météo-France, haziran ayındaki ortalama sıcaklığın 1991-2020 normallerinin 3,8 derece üzerine çıktığını ve ülke genelindeki yağış açığının yaklaşık yüzde 45-50 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Fransa'da 4-19 Temmuz tarihleri arasında yaşanan 16 günlük sıcak hava dalgası da ülke tarihindeki en uzun üçüncü sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçti. Météo-France'a göre bu dönem, yalnızca Temmuz 1983 ve Temmuz 2006'daki sıcak hava dalgalarından daha kısa sürdü.

Fransa, EPAFransa, EPA

TOPRAKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KURUDU

AA'nın Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerinden aktardığı bilgiye göre temmuzun ikinci ve üçüncü haftalarında Fransa ana karasındaki toprakların yüzde 96,5'i farklı seviyelerde kuraklıktan etkilendi. Ülkedeki üç vilayet dışında tüm vilayetlerde çeşitli düzeylerde su kullanım kısıtlamaları uygulandı.

Météo-France'ın haziran ayı hidrolojik değerlendirmesi de ülke genelinde yağışların ortalamanın yaklaşık yüzde 45 altında kaldığını, sıcak ve kuru koşulların bitki örtüsü ile orman yangını riskini artırdığını ortaya koydu.

Fransa, REUTERSFransa, REUTERS

116 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Fransa'da yıl başından bu yana meydana gelen yangınlarda 116 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. AA'nın Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine dayandırdığı habere göre bu rakam, mevcut istatistiklerde Fransa için kaydedilen en yüksek seviyelerden biri oldu.

Ülkede yıl başından temmuz sonuna kadar yaklaşık 13 bin yangın çıktığı, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre yangınlarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında 146 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"10 YANGINDAN 9'U İNSAN KAYNAKLI"

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Kurumu bünyesinde çalışan ve Pau ve Adour Ülkeleri Üniversitesinde görev yapan iklim ve çevre uzmanı Christine Bouisset, AA'ya yaptığı açıklamada ülkede çıkan her 10 yangından 9'unun kasıtlı veya kasıtsız insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

İnsan kaynaklı yangınların yaklaşık üçte ikisinin günlük faaliyetler, kazalar veya dikkatsizlik gibi kasıt içermeyen eylemlerle bağlantılı olduğunu belirten Bouisset, iklim değişikliğinin yangınları doğrudan başlatmadığını ancak yangına elverişli şartları ağırlaştırdığını vurguladı.

Bouisset, yangınların büyümesinde yanıcı bitki örtüsü, kuraklık ve yüksek sıcaklığın belirleyici olduğunu ifade ederek iklim değişikliğinin özellikle son iki faktörü güçlendirdiğini kaydetti.

YANGIN SEZONU UZUYOR

Bouisset, Fransa'daki yangın sezonlarının artık geçmiş yıllara göre daha erken başladığını, daha geç sona erdiğini ve önceki dönemlerde riskli kabul edilmeyen bölgelere yayıldığını belirtti.

Bilimsel değerlendirmelere göre iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının gelecekte daha uzun, daha sık ve daha şiddetli hale gelmesi bekleniyor. Météo-France, mevcut iklim senaryolarında sıcak hava dalgalarının haziran başından eylül ortasına kadar uzanan daha geniş bir dönemde görülebileceğine dikkat çekiyor.

Fransa, REUTERSFransa, REUTERS

"MEVCUT KAYNAKLAR YETERLİ DEĞİL"

Yangınların daha sık ve şiddetli hale gelmesinin mevcut müdahale sistemlerini zorladığını belirten Bouisset, yalnızca yangın söndürme kapasitesini artırmanın sürdürülebilir bir çözüm olmadığını söyledi.

Bouisset, ekipman ve personel sayısının sürekli artırılmasının kamu maliyesi açısından çok pahalı olacağını, Fransa'da yeterli sayıda itfaiyeci bulmanın da giderek zorlaştığını ifade etti.

Yangınlarla mücadelede yalnızca kriz anına odaklanılmaması gerektiğini vurgulayan Bouisset, ormanların bakımı, arazi kullanımı, kentleşme politikaları ve halkın eğitimi gibi alanlarda eş zamanlı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

"ÇÖZÜMLER BİLİNİYOR, UYGULAMADA SORUN VAR"

Fransa'nın yangın politikasında teorik çözümlerin bilindiğini ancak uygulama aşamasında sorun yaşandığını söyleyen Bouisset, daha iyi orman yönetimi ve yangın riski yüksek bölgelerde kentleşmenin sıkı biçimde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gironde bölgesinin hızlı nüfus artışı yaşadığına işaret eden Bouisset, yangınlardan artık yalnızca kırsal alanlarda yaşayanların değil, şehir nüfusunun ve karar vericilerin de doğrudan etkilendiğini kaydetti.

Yerel yönetimler, bölge sakinleri ve seçilmiş yöneticiler arasında yangın eğitiminin yeterli olmadığını ifade eden Bouisset, toplumsal farkındalığın yalnızca medya kampanyalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Fransa, EPAFransa, EPA

"YANGINLARLA YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Bouisset, yangınlarla mücadele için tek bir "mucize çözüm" bulunmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çözüm, mümkün olan her aracı, yapılabilecek her şeyi, uzun vadeli önlemler de dahil olmak üzere bir araya getirmektir. Çünkü yangınlarla mücadele sadece kısa vadeli bir çözümdür ve altta yatan sorunları gidermez."

Büyük yangınların ardından yeniden inşa ve mağdurlara destek süreçlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bouisset, Fransa'nın artan yangın riski karşısında yeni bir kriz yönetimi anlayışı geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Doğal bitki örtüsünün yangından sonra kendisini yenilemesinin yangının şiddetine ve bitki türlerine bağlı olarak yaklaşık 20 yıl sürebileceğini aktaran Bouisset, Gironde'daki yangınlarda yaklaşık 40 yıllık ağaçların da kül olduğunu belirtti.

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