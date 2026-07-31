Fransa'da 4-19 Temmuz tarihleri arasında yaşanan 16 günlük sıcak hava dalgası da ülke tarihindeki en uzun üçüncü sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçti. Météo-France'a göre bu dönem, yalnızca Temmuz 1983 ve Temmuz 2006'daki sıcak hava dalgalarından daha kısa sürdü.

Mayıs 2026'dan itibaren art arda sıcak hava dalgalarının görüldüğü ülkede haziran ayı, ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en sıcak haziran oldu. Météo-France, haziran ayındaki ortalama sıcaklığın 1991-2020 normallerinin 3,8 derece üzerine çıktığını ve ülke genelindeki yağış açığının yaklaşık yüzde 45-50 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Fransa'da etkili olan olağanüstü sıcaklıklar ve yaygın kuraklık, ülkenin tarihî boyutlara ulaşan orman yangınlarıyla mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Météo-France'ın haziran ayı hidrolojik değerlendirmesi de ülke genelinde yağışların ortalamanın yaklaşık yüzde 45 altında kaldığını, sıcak ve kuru koşulların bitki örtüsü ile orman yangını riskini artırdığını ortaya koydu.

AA'nın Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerinden aktardığı bilgiye göre temmuzun ikinci ve üçüncü haftalarında Fransa ana karasındaki toprakların yüzde 96,5'i farklı seviyelerde kuraklıktan etkilendi. Ülkedeki üç vilayet dışında tüm vilayetlerde çeşitli düzeylerde su kullanım kısıtlamaları uygulandı.

Fransa, REUTERS

116 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Fransa'da yıl başından bu yana meydana gelen yangınlarda 116 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. AA'nın Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine dayandırdığı habere göre bu rakam, mevcut istatistiklerde Fransa için kaydedilen en yüksek seviyelerden biri oldu.

Ülkede yıl başından temmuz sonuna kadar yaklaşık 13 bin yangın çıktığı, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre yangınlarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında 146 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"10 YANGINDAN 9'U İNSAN KAYNAKLI"

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Kurumu bünyesinde çalışan ve Pau ve Adour Ülkeleri Üniversitesinde görev yapan iklim ve çevre uzmanı Christine Bouisset, AA'ya yaptığı açıklamada ülkede çıkan her 10 yangından 9'unun kasıtlı veya kasıtsız insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

İnsan kaynaklı yangınların yaklaşık üçte ikisinin günlük faaliyetler, kazalar veya dikkatsizlik gibi kasıt içermeyen eylemlerle bağlantılı olduğunu belirten Bouisset, iklim değişikliğinin yangınları doğrudan başlatmadığını ancak yangına elverişli şartları ağırlaştırdığını vurguladı.

Bouisset, yangınların büyümesinde yanıcı bitki örtüsü, kuraklık ve yüksek sıcaklığın belirleyici olduğunu ifade ederek iklim değişikliğinin özellikle son iki faktörü güçlendirdiğini kaydetti.

YANGIN SEZONU UZUYOR

Bouisset, Fransa'daki yangın sezonlarının artık geçmiş yıllara göre daha erken başladığını, daha geç sona erdiğini ve önceki dönemlerde riskli kabul edilmeyen bölgelere yayıldığını belirtti.

Bilimsel değerlendirmelere göre iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının gelecekte daha uzun, daha sık ve daha şiddetli hale gelmesi bekleniyor. Météo-France, mevcut iklim senaryolarında sıcak hava dalgalarının haziran başından eylül ortasına kadar uzanan daha geniş bir dönemde görülebileceğine dikkat çekiyor.