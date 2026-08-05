Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde insan kemikleri bulundu. Güvenlik güçlerinin tatbikatı sırasında fark edilen kalıntılar arasında alt çene kemiğinin de yer aldığı belirtilirken, Paris Savcılığı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde insan kemikleri bulunmasının ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Kalıntılar, güvenlik güçlerinin nehir üzerindeki tatbikatı sırasında fark edildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, kemikler 2 Ağustos'ta Paris'in 7. Bölgesi'ndeki Bourdonnais Limanı yakınlarında yürütülen tatbikat sırasında bulundu. İnsan kemiklerini fark eden ekipler durumu Paris Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

ALT ÇENE KEMİĞİ DE BULUNDU

İlk incelemelerde kalıntılar arasında dişlerin bulunduğu bir alt çene kemiğinin de yer aldığı tespit edildi.

Paris Savcılığı, kemikler üzerindeki ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında bulunan kemiklerin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için adli incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak metinde soruşturmanın kapsamına ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi.

SEN NEHRİ'NDE DAHA ÖNCE DE CESETLER BULUNMUŞTU

Kaynak metne göre Sen Nehri'nde Ağustos 2025'te de dört erkek cesedi bulunmuştu.