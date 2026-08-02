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Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin koruyucu ekipman eksikliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İtfaiyecileri temsil eden SUD sendikası, ekiplerin zehirli dumandan korunmak için ağız ve burunlarına bez parçaları bağladığını açıklayarak uzun vadede can kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 1

Fransa'da binlerce itfaiyeci ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele ederken, sahadaki koruyucu ekipman eksikliği büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fransız itfaiyecilerin yoğun dumandan korunmalarını sağlayacak filtreli koruyucu başlıklarının bulunmadığı, ekiplerin ağız ve burunlarını bez parçalarıyla kapatarak alevlerin arasına girmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 2

İtfaiyecileri temsil eden SUD sendikası ise yaşanan ekipman yetersizliğinin sonuçlarının yalnızca bugünle sınırlı kalmayacağı konusunda alarma geçti. Sendika, yangın dumanına yeterli koruma olmadan maruz kalan itfaiyeciler için "sağlık felaketi" uyarısı yaparken uzun vadede ölümler yaşanabileceğini bildirdi.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 3

Franceinfo'ya konuşan SUD sendikası sözcüsü Remy Chabbouh, durumun ulaştığı boyutu, "İtfaiyeciler arasında bir sağlık felaketinin eşiğindeyiz" sözleriyle anlattı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 4

ALEVLERE KARŞI AĞIZLARINDA SADECE BEZ PARÇALARI VAR

Fransa'daki yangınlarla mücadele eden ekiplerin karşı karşıya kaldığı koruyucu ekipman eksikliğinin en dikkat çekici boyutu, solunum yollarının korunmasında yaşanıyor.

Chabbouh, itfaiyecilerin yoğun yangın dumanından korunmalarını sağlayacak filtreli başlıklardan yoksun olduğunu açıkladı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 5

Sahadaki durumu anlatan sendika sözcüsü, itfaiyecilerin orman yangınlarına "ağız ve burunlarının üzerine bez parçaları koyarak" müdahale ettiğini söyledi.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 6

Binlerce itfaiyecinin ülkenin farklı noktalarındaki yangınlarla mücadele ettiği Fransa'da ortaya çıkan tablo, acil müdahale ekiplerinin sahip olduğu koruyucu ekipmanların yeterliliğini tartışmaya açtı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 7

SENDİKADAN KORKUTAN UYARI: "UZUN VADELİ ÖLÜMLER"

SUD sendikasına göre ekipman eksikliğinin bedeli ilerleyen yıllarda çok daha ağır olabilir.

Chabbouh, Fransız makamlarına sorunun hızla çözülmesi çağrısında bulunarak itfaiyecilerin yangın dumanına yeterli koruma olmadan maruz kalmasının uzun vadede ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısını yaptı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 8

Sendika sözcüsü, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda "uzun vadeli ölümler" yaşanabileceğini söyledi.

Böylece Fransa'nın karşı karşıya olduğu yangın felaketine, yangınlarla mücadele eden personelin gelecekte yaşayabileceği sağlık sorunlarına ilişkin endişeler de eklendi.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 9

SON HAFTALARDA 4 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Chabbouh, Fransa'daki itfaiyecilerin karşı karşıya olduğu tehlikenin boyutuna dikkat çekerken son haftalardaki operasyonlarda 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.

Sendikanın koruyucu ekipman çağrısı, ülke genelinde binlerce personelin yangın bölgelerinde görev yaptığı kritik bir dönemde geldi.

Fransa'nın birçok noktasında ekipler yalnızca alevlerle değil, yoğun duman ve yeniden başlayan yangınlarla da mücadele ediyor.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 10

GIRONDE'DA 3 BİN 300 İTFAİYECİ SEFERBER EDİLDİ

Yangınların en yoğun yaşandığı bölgelerden Gironde'da 3 bin 300'e kadar itfaiyeci sahaya sevk edildi. Yerel yönetim, bölgedeki büyük orman yangınının cumartesi günü kontrol altına alındığını açıkladı.

Ancak yangınla mücadelenin itfaiyeciler üzerindeki sağlık yükü dikkat çekici boyuta ulaştı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre Gironde'daki operasyonlar sırasında 330'dan fazla itfaiyeci tıbbi tedavi gördü.

Bölgede can kaybı bildirilmedi.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 11

VAR'DA 1500 İTFAİYECİNİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Fransa'nın Var bölgesinde ise yaklaşık 1500 itfaiyeci pazar günü yeniden alevlenen yangın noktalarına müdahale etmeyi sürdürdü.

Yangınlardan yükselen yoğun duman bölgenin büyük bölümünden görüldü. Yerel yönetim, küllerin de geniş bir alana yayıldığını açıkladı.

Yangın dumanının oluşturduğu risk nedeniyle etkilenen yerleşim yerlerindeki halka koruyucu maskeler dağıtılması ise itfaiyecilerin koruyucu ekipman eksikliğine yönelik tartışmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 12

İTFAİYECİLER EKİPMAN İSTİYOR

Var'daki yetkililer, yangınlardan etkilenen belediyelerde yaşayanlara koruyucu maskeler dağıttı.

Aynı dönemde SUD sendikası ise alevlerin doğrudan karşısında görev yapan itfaiyecilerin dumandan korunmalarını sağlayacak filtreli başlıklara sahip olmadığını açıklayarak yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 13

Sendikanın açıklamasına göre bazı itfaiyeciler ağız ve burunlarını bez parçalarıyla kapatarak yangınlara müdahale etmek zorunda kalıyor.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 14

SUD, mevcut şartların devam etmesi halinde bugün yangınlarla mücadele eden personelin ilerleyen dönemde ağır sağlık sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 15

BAŞBAKAN "YANGINLAR KONTROL ALTINDA" DEDİ AMA RİSK SÜRÜYOR

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ise La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda ülkedeki orman yangınlarının genel olarak "şu anda kontrol altında" olduğunu açıkladı.

Lecornu buna rağmen durumun "son derece değişken" olduğunu ve riskin devam ettiğini vurguladı.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 16

Başbakan ayrıca yangınlardan etkilenen bölgelerde yürütülecek yeniden yapılanma çalışmalarını koordine etmek üzere ulusal bir koordinatör atanacağını duyurdu.

Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz 17

Lecornu, turistlere de yangınlardan etkilenen Gironde'a "dayanışma amacıyla" geri dönmeleri çağrısında bulundu.

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