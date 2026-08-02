Yangın dumanının oluşturduğu risk nedeniyle etkilenen yerleşim yerlerindeki halka koruyucu maskeler dağıtılması ise itfaiyecilerin koruyucu ekipman eksikliğine yönelik tartışmayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Yangınlardan yükselen yoğun duman bölgenin büyük bölümünden görüldü. Yerel yönetim, küllerin de geniş bir alana yayıldığını açıkladı.

Fransa'nın Var bölgesinde ise yaklaşık 1500 itfaiyeci pazar günü yeniden alevlenen yangın noktalarına müdahale etmeyi sürdürdü.

Aynı dönemde SUD sendikası ise alevlerin doğrudan karşısında görev yapan itfaiyecilerin dumandan korunmalarını sağlayacak filtreli başlıklara sahip olmadığını açıklayarak yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.

Sendikanın açıklamasına göre bazı itfaiyeciler ağız ve burunlarını bez parçalarıyla kapatarak yangınlara müdahale etmek zorunda kalıyor.

SUD, mevcut şartların devam etmesi halinde bugün yangınlarla mücadele eden personelin ilerleyen dönemde ağır sağlık sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

BAŞBAKAN "YANGINLAR KONTROL ALTINDA" DEDİ AMA RİSK SÜRÜYOR

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ise La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda ülkedeki orman yangınlarının genel olarak "şu anda kontrol altında" olduğunu açıkladı.

Lecornu buna rağmen durumun "son derece değişken" olduğunu ve riskin devam ettiğini vurguladı.