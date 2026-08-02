Fransa’da itfaiyecilerden “sağlık felaketi” uyarısı: Yangınlara bez parçalarıyla müdahale ediyoruz
Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin koruyucu ekipman eksikliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İtfaiyecileri temsil eden SUD sendikası, ekiplerin zehirli dumandan korunmak için ağız ve burunlarına bez parçaları bağladığını açıklayarak uzun vadede can kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Fransa'da binlerce itfaiyeci ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele ederken, sahadaki koruyucu ekipman eksikliği büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fransız itfaiyecilerin yoğun dumandan korunmalarını sağlayacak filtreli koruyucu başlıklarının bulunmadığı, ekiplerin ağız ve burunlarını bez parçalarıyla kapatarak alevlerin arasına girmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.
İtfaiyecileri temsil eden SUD sendikası ise yaşanan ekipman yetersizliğinin sonuçlarının yalnızca bugünle sınırlı kalmayacağı konusunda alarma geçti. Sendika, yangın dumanına yeterli koruma olmadan maruz kalan itfaiyeciler için "sağlık felaketi" uyarısı yaparken uzun vadede ölümler yaşanabileceğini bildirdi.
Franceinfo'ya konuşan SUD sendikası sözcüsü Remy Chabbouh, durumun ulaştığı boyutu, "İtfaiyeciler arasında bir sağlık felaketinin eşiğindeyiz" sözleriyle anlattı.
ALEVLERE KARŞI AĞIZLARINDA SADECE BEZ PARÇALARI VAR
Fransa'daki yangınlarla mücadele eden ekiplerin karşı karşıya kaldığı koruyucu ekipman eksikliğinin en dikkat çekici boyutu, solunum yollarının korunmasında yaşanıyor.
Chabbouh, itfaiyecilerin yoğun yangın dumanından korunmalarını sağlayacak filtreli başlıklardan yoksun olduğunu açıkladı.
Sahadaki durumu anlatan sendika sözcüsü, itfaiyecilerin orman yangınlarına "ağız ve burunlarının üzerine bez parçaları koyarak" müdahale ettiğini söyledi.