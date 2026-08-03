Nijerya'da silahlı çete dehşeti! 31 kişi kaçırıldı
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Silahlı çeteler Nijerya'da bir kez daha sivilleri hedef aldı. Sokoto eyaletindeki Shuwaki bölgesine düzenlenen baskında 1 kişi öldürüldü, 31 kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri, kaçırılanların sağ salim kurtarılması için operasyon başlattı.
Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Nijerya'nın Sokoto eyaletine bağlı Shuwaki bölgesine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kaçırıldı.
Bölge yetkilileri, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlatıldığını bildirdi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.