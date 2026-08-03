Nijerya'da silahlı çete dehşeti! 31 kişi kaçırıldı

Silahlı çeteler Nijerya'da bir kez daha sivilleri hedef aldı. Sokoto eyaletindeki Shuwaki bölgesine düzenlenen baskında 1 kişi öldürüldü, 31 kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri, kaçırılanların sağ salim kurtarılması için operasyon başlattı.