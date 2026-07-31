NETANYAHU'DAN FETTERMAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER Görüşmede Netanyahu, Fetterman'a İsrail'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Katil İsrail Başbakanı, Demokrat senatörü "örnek bir vatansever" olarak nitelendirirken, "Amerika için neyin doğru olduğunu korkmadan söylediniz. Gerçeğe bağlılığınız ve cesaretiniz tarihe geçecek." ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun bu sözleri, iki isim arasındaki yakın ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

'SENATO'DAKİ EN BÜYÜK ONURLARIMDAN BİRİ' Fetterman da Netanyahu'ya övgüyle karşılık verdi. İsrail Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi Senato'daki görevi boyunca yaşadığı "en büyük onurlardan biri" olarak tanımlayan Demokrat senatör, İsrail'i desteklemekten gurur duyduğunu söyledi. Partisi içinde İsrail'e yönelik eleştirilerin arttığını belirten Fetterman, buna rağmen tutumunu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Kongre'de Demokrat Parti'nin vicdanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ ŞORTLA GELMEDİ Fetterman'ın resmi temaslarda spor kıyafet tercih etmesi yeni değil. Haziran 2024'te İsrail'e yaptığı ziyarette de Netanyahu ile kapüşonlu üstle bir araya gelen senatör, daha önce ABD Senatosu'nda da takım elbise giymemesi nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu.

2023 yılında günlük kıyafetleriyle Senato Genel Kurulu'na katılması üzerine başlayan tartışmalar sonrasında Senato yönetimi, resmi kıyafet kurallarını yeniden yürürlüğe koymuştu.