Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington temasları sırasında ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile yaptığı görüşme, diplomatik içerikten çok kameralara yansıyan görüntülerle gündeme oturdu. Şort ve kapüşonlu üstle görüşmeye katılan Fetterman'ın Netanyahu konuşurken telefonuyla ilgilenmesi ve göz teması kurmaması, sosyal medyada "protesto" yorumlarına neden oldu. Ancak görüşmenin ardından ortaya çıkan açıklamalar, algının tam tersini gösterdi.
Netanyahu'nun kısa süre önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede verdiği görüntüler hâlâ gündemdeyken, bu kez Washington'da dikkat çeken başka bir kare ortaya çıktı.
Pensilvanya Senatörü John Fetterman'ın resmi görüşmeye şort ve kapüşonlu üstle gelmesi, sosyal medyada "Netanyahu'ya diplomatik mesaj" yorumlarını beraberinde getirdi. Görüşme sırasında telefonundan başını kaldırmaması ve Netanyahu konuşurken ilgisiz görünmesi de bu iddiaları güçlendirdi.
Kısa sürede milyonlarca kez paylaşılan görüntüler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
NETANYAHU'NUN O POZU GÜNDEM OLMUŞTU
Netanyahu, 28 Temmuz'da Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelmişti. İki lider arasındaki ilişkinin uzun süredir gergin olduğu yönündeki değerlendirmelerin gölgesinde gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun rahat oturuşu da dikkat çekmişti.
İsrail Başbakanı'nın bir bacağını diğerinin üzerine atarak verdiği poz, uluslararası basında ve sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.
SOSYAL MEDYA PROTESTO SANDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
İlk bakışta Netanyahu'ya tepki olarak değerlendirilen görüntülerin perde arkası ise farklı çıktı.
John Fetterman, Demokrat Parti içinde İsrail'e en güçlü desteği veren isimlerden biri olarak biliniyor. Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e işgal ve istihbari desteğin sürdürülmesini savunan Fetterman, Gazze soykırımı konusunda da Tel Aviv yönetimini destekleyen açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.