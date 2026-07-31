CANLI YAYIN

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington temasları sırasında ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman ile yaptığı görüşme, diplomatik içerikten çok kameralara yansıyan görüntülerle gündeme oturdu. Şort ve kapüşonlu üstle görüşmeye katılan Fetterman'ın Netanyahu konuşurken telefonuyla ilgilenmesi ve göz teması kurmaması, sosyal medyada "protesto" yorumlarına neden oldu. Ancak görüşmenin ardından ortaya çıkan açıklamalar, algının tam tersini gösterdi.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 1

Netanyahu'nun kısa süre önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede verdiği görüntüler hâlâ gündemdeyken, bu kez Washington'da dikkat çeken başka bir kare ortaya çıktı.

ABD'Lİ SENATÖR ŞORT GİYİP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 2

Pensilvanya Senatörü John Fetterman'ın resmi görüşmeye şort ve kapüşonlu üstle gelmesi, sosyal medyada "Netanyahu'ya diplomatik mesaj" yorumlarını beraberinde getirdi. Görüşme sırasında telefonundan başını kaldırmaması ve Netanyahu konuşurken ilgisiz görünmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Kısa sürede milyonlarca kez paylaşılan görüntüler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 3

NETANYAHU'NUN O POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Netanyahu, 28 Temmuz'da Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelmişti. İki lider arasındaki ilişkinin uzun süredir gergin olduğu yönündeki değerlendirmelerin gölgesinde gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun rahat oturuşu da dikkat çekmişti.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 4

İsrail Başbakanı'nın bir bacağını diğerinin üzerine atarak verdiği poz, uluslararası basında ve sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 5

SOSYAL MEDYA PROTESTO SANDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İlk bakışta Netanyahu'ya tepki olarak değerlendirilen görüntülerin perde arkası ise farklı çıktı.

John Fetterman, Demokrat Parti içinde İsrail'e en güçlü desteği veren isimlerden biri olarak biliniyor. Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e işgal ve istihbari desteğin sürdürülmesini savunan Fetterman, Gazze soykırımı konusunda da Tel Aviv yönetimini destekleyen açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 6

NETANYAHU'DAN FETTERMAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Görüşmede Netanyahu, Fetterman'a İsrail'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Katil İsrail Başbakanı, Demokrat senatörü "örnek bir vatansever" olarak nitelendirirken, "Amerika için neyin doğru olduğunu korkmadan söylediniz. Gerçeğe bağlılığınız ve cesaretiniz tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bu sözleri, iki isim arasındaki yakın ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 7

'SENATO'DAKİ EN BÜYÜK ONURLARIMDAN BİRİ'

Fetterman da Netanyahu'ya övgüyle karşılık verdi.

İsrail Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi Senato'daki görevi boyunca yaşadığı "en büyük onurlardan biri" olarak tanımlayan Demokrat senatör, İsrail'i desteklemekten gurur duyduğunu söyledi.

Partisi içinde İsrail'e yönelik eleştirilerin arttığını belirten Fetterman, buna rağmen tutumunu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Kongre'de Demokrat Parti'nin vicdanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 8

İLK KEZ ŞORTLA GELMEDİ

Fetterman'ın resmi temaslarda spor kıyafet tercih etmesi yeni değil.

Haziran 2024'te İsrail'e yaptığı ziyarette de Netanyahu ile kapüşonlu üstle bir araya gelen senatör, daha önce ABD Senatosu'nda da takım elbise giymemesi nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 9

2023 yılında günlük kıyafetleriyle Senato Genel Kurulu'na katılması üzerine başlayan tartışmalar sonrasında Senato yönetimi, resmi kıyafet kurallarını yeniden yürürlüğe koymuştu.

Trump ziyaretine yanıt mı? Fetterman'ın Netanyahu ile görüşmedeki tavrı protesto sanıldı, gerçek bambaşka çıktı 10

Sağlık sorunları nedeniyle rahat kıyafet tercih ettiğini belirten Fetterman ise yalnızca zorunlu toplantılarda takım elbise giydiğini, diğer resmi programlarda spor kıyafet kullanmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin