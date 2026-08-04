İsrail ordusu, ABD arabuluculuğunda Roma'da devam eden 7. tur müzakereler ve yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktaları İHA ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda Rüveys Mahallesi, Ayta el-Cebel ve Haddasa çevresi öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre İsrail'e ait insansız hava araçları, Yukarı Nebatiye beldesindeki Rüveys Mahallesi'ni ikindi saatlerinden itibaren iki kez hedef aldı.

GÜNEYDE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Haberde, İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesinde ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa beldesinde büyük çaplı patlamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Öğle saatlerinde ise İsrail topçularının Ayta el-Cebel ile Haddasa çevresini bombaladığı kaydedildi.

ATEŞKES SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kaynak metne göre Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin 7. turu Roma'da devam ediyor. İsrail'in sahadaki saldırıları ise ateşkes sürecine rağmen sürüyor.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Kaynak metinde yer alan bilgilere göre İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı. Lübnan hükümeti bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkesin uzatıldığı duyurulurken, daha sonra gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkes süresinin yeniden uzatılması kararlaştırıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 332 kişi hayatını kaybetti. Kaynak metinde ayrıca İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran'da çerçeve anlaşmasının imzalandığı bilgisi de yer aldı.