İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine Dado Bar Kalifa'nın atanacağını açıklaması, işgal güçleri yönetimiyle görüş ayrılığına yol açtı. Katz daha sonra görevden alma iddialarını reddederken, İsrail işgal güçleri değişikliğin Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine Dado Bar Kalifa'nın atanacağını açıklaması, hükümet ile işgal güçleri komuta kademesi arasında görüş ayrılığına neden oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Katz'ın televizyon programındaki açıklamalarının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinde konuyla ilgili temaslar gerçekleştirildi. Netanyahu'ya yakın isimlerin kararın arka planını öğrenmek için Savunma Bakanı ile görüştüğü aktarıldı.

KATZ: GÖREVDEN ALMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Kanal 15 televizyonunun haberine göre Katz, Netanyahu'nun yakın çevresine, "Bu, bir bardakta fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Onu ben kovmadım; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dado Bar Kalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti, şimdi ise bana karşı tavır alıyor." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Katz daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise sözlerinin "komutanın görevden alındığı" şeklinde yansıtılmasının "tamamen yalan" olduğunu savundu. Katz, halef belirleme sürecinin aylar önce Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi doğrultusunda başlatıldığını öne sürdü.

İŞGAL GÜÇLERİ İDDİALARI REDDETTİ

İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada ise Katz'ın açıklamalarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Merkez Bölge Komutanı Avi Bluth'un Genelkurmay Başkanı'nın tam güvenine sahip olduğu ifade edilirken, mevcut güvenlik koşullarında üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğin planlanmadığı bildirildi.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, Savunma Bakanı Katz ile işgal güçleri yönetimi arasındaki anlaşmazlığın Batı Şeria'daki gelişmeler nedeniyle derinleştiği aktarıldı.

Haberlere göre, anlaşmazlığın temelinde Filistinlilere yönelik saldırılarıyla bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Tal Yanon Dardik'in serbest bırakılması kararı bulunuyor. Avi Bluth'un söz konusu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Katz'ın tepkisine neden olduğu öne sürüldü.

Temmuz 2024'te göreve gelen Bluth'un normal koşullarda üç yıl görev yapmasının planlandığı belirtildi.