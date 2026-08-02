Irak'ta aşırı sıcaklar felakete neden oldu! Mühimmat deposu patladı ticari depoda yangın çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde bulunan bir mühimmat deposunda, aşırı sıcaklar nedeniyle patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ise bir ticari depoda çıkan yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ise patlamanın ardından üsten yoğun duman yükseldiğini, şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu ve bölgede kısa süreli panik yaşandığını aktardı.

DUHOK'TA TİCARİ DEPODA BÜYÜK YANGIN

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentindeki bir ticari depoda çıkan yangın da büyük çaplı maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin kısa sürede tüm depoyu sardığı bildirildi. Yerel kaynakların depo sahibine dayandırdığı bilgilere göre, yangında deponun alt ve üst katları tamamen yandı. Alt katta meyve suyu ve enerji içecekleri, üst katta ise deterjan, çocuk bezi, şampuan, sabun ve çeşitli temizlik ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.