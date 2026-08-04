Arabulucu ülkelerden İsrail'e ortak tepki! "Ateşkesi ihlal ediyor"

Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ortak açıklamayla kınayarak Tel Aviv yönetimini uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırdı. Arabulucu üç ülke, saldırıların ateşkes sürecini sabote ettiğini vurgulayarak uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sürerken, arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'dan dikkat çeken ortak açıklama geldi. Üç ülke, özellikle sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan saldırıların uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirterek İsrail'e sert mesaj verdi.

"ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR"

Ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde özellikle sağlık tesisleri ve tıbbi altyapıyı hedef alan saldırılar nedeniyle kadın ve çocuklar başta olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu ihlaller uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Arabulucu ülkeler, Hamas ve Filistinli grupların ikinci aşama yol haritasını, silahların sınırlandırılmasına ilişkin hüküm de dahil olmak üzere kabul ettiklerini açıklamalarının ardından saldırıların devam etmesinin, ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

"ÇABALARI BALTALIYOR"

Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in saldırılarının ikinci aşamanın hayata geçirilmesine yönelik diplomatik çabaları sekteye uğrattığını belirterek, "Saldırılar ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor ve ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik çabaları baltalıyor." mesajını verdi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. İhlallerin gerilimi düşürme sürecini tehdit ettiği ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı insani dramı daha da derinleştirdiği ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Üç ülke, sivillerin, sağlık kuruluşlarının ve insani yardım personelinin korunmasının sağlanması gerektiğini vurgulayarak Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineledi.

Ortak açıklamada uluslararası topluma da seslenilerek, İsrail'in uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli sorumluluğu üstlenmesi ve Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırması istendi.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci aşamaya ilişkin yol haritasını "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdiği hatırlatılarak, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaların sekteye uğratılmaması gerektiği vurgulandı.