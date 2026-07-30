CANLI YAYIN

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'de yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, orman yangınlarının kısa sürede büyümesine neden oluyor. Orman Genel Müdürlüğünün 2025 verileri ise yangınların önemli bölümünün ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını ortaya koyuyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 1

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, "Yangınlar neden bu kadar hızlı büyüyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Orman yangınlarının çıkışında insan kaynaklı ihmaller önemli yer tutarken, yangının büyümesi yalnızca ilk kıvılcımla sınırlı kalmıyor. Hava koşulları, bitki örtüsünün durumu ve arazinin yapısı bir araya geldiğinde küçük bir alev, kısa sürede geniş alanları etkileyen büyük bir yangına dönüşebiliyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 2

ORMAN YANGINLARI NASIL BAŞLIYOR?

Orman yangınları, doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle başlayabiliyor. Yıldırım düşmesi doğal nedenler arasında yer alırken, Türkiye'de çıkan yangınların büyük bölümünde insan etkisi öne çıkıyor. Söndürülmeden bırakılan ateşler, sigara izmaritleri, anız yakılması, kıvılcım çıkaran bazı ekipmanlar ve ihmal sonucu oluşan küçük ateşler, büyük felaketlerin başlangıcı olabiliyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 3

Bir yangının başlayabilmesi için ise üç temel unsurun aynı anda bulunması gerekiyor.

Yangın üçgenini oluşturan üç temel unsur

Unsur Görevi
Yakıt Ağaçlar, kuru otlar, çalılar, yapraklar ve diğer yanıcı maddeler
Isı Yakıtı tutuşturacak sıcaklığı oluşturan enerji
Oksijen Yanmanın devam etmesini sağlayan gaz

Bu üç unsurdan biri ortadan kaldırıldığında yangının ilerlemesi de duruyor. Bu nedenle söndürme çalışmalarında yalnızca su kullanılmıyor; bazı durumlarda oksijen kesiliyor ya da yanıcı madde temizlenerek alevlerin önü kesiliyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 4

ORMAN YANGINLARI NEDEN BU KADAR HIZLI YAYILIYOR?

Yangının yayılma hızını belirleyen en önemli etkenler; yakıt, hava koşulları ve arazi yapısı olarak öne çıkıyor. Bu üç faktör birlikte hareket ettiğinde yangının davranışı da değişiyor.

1. Kuruyan bitki örtüsü yangına yakıt sağlıyor

Orman tabanında biriken kuru yapraklar, çam iğneleri, dallar ve otlar yangının en önemli yakıtını oluşturuyor. Uzun süre yağış görülmemesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu bitki örtüsündeki nem azalıyor. Nem oranı düştükçe bitkiler daha kolay tutuşuyor ve alevler çok daha kısa sürede geniş alanlara yayılabiliyor.

2. Sıcak hava ve düşük nem riski artırıyor

Yüksek sıcaklıklar yalnızca insanları değil, ormanları da etkiliyor. Havanın uzun süre sıcak seyretmesi bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem ise bu kuruma sürecini hızlandırıyor. Özellikle yaz aylarında günün en sıcak saatlerinde çıkan yangınlar, daha hızlı büyüme eğilimi gösteriyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 5

3. Kuvvetli rüzgar alevleri büyütüyor

Rüzgar, yangının en büyük hızlandırıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Kuvvetli rüzgar;

  • Alevlere daha fazla oksijen taşıyor.
  • Közleri metrelerce uzağa savurabiliyor.
  • Aynı anda farklı noktalarda yeni yangınların başlamasına neden olabiliyor.
  • Söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bu nedenle rüzgarlı havalarda başlayan yangınlar, kısa sürede kontrol altına alınması güç olaylara dönüşebiliyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 6

4. Eğimli arazilerde yangın daha hızlı ilerliyor

Alevler doğal olarak yukarı yönlü hareket ediyor. Bu nedenle dağlık ve eğimli bölgelerde çıkan yangınlar, düz alanlara göre daha hızlı yayılıyor. Ayrıca güneşe bakan yamaçlar daha fazla ısındığı için bitki örtüsü daha kuru oluyor. Bu da yangın riskini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 7

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YANGIN RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Son yıllarda artan sıcaklıklar, uzun süren kurak dönemler ve sıklaşan sıcak hava dalgaları, yangın sezonunun daha uzun sürmesine neden oluyor.

Kış ve ilkbahar aylarında yeterli yağış alınmaması, yaz aylarında ise sıcaklığın uzun süre yüksek seyretmesi, ormanlarda yanıcı madde miktarını artırıyor. Bu durum hem yangın çıkma ihtimalini yükseltiyor hem de çıkan yangınların daha büyük alanlara yayılmasına zemin hazırlıyor.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 8

ORMAN YANGINLARINDA EN RİSKLİ HAVA KOŞULLARI NELER?

Yangın riski şu durumlarda belirgin şekilde yükseliyor:

  • Uzun süre yağış görülmemesi
  • Yüksek sıcaklık
  • Düşük bağıl nem
  • Kuvvetli ve kuru rüzgar
  • Yoğun kuru ot ve yaprak birikimi
  • Eğimli ve dağlık arazi yapısı

Bu şartların aynı anda görülmesi, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırabiliyor

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 9

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yangınların önemli bölümü basit tedbirlerle önlenebiliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler:

  • Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı.
  • Sigara izmaritleri doğaya atılmamalı.
  • Cam şişe ve yanıcı atıklar ormanda bırakılmamalı.
  • Anız yakılmamalı.
  • Yangın görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmeli.
  • Yetkililerin ormanlara giriş yasakları ve uyarıları dikkate alınmalı.
Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 10

2025 VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ: YANGINLARIN BÜYÜK KISMI İNSAN KAYNAKLI

Orman Genel Müdürlüğünün 2025 yılı verileri, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Geçen yıl Türkiye genelinde 3 bin 224 orman yangını meydana geldi. Yangınlarda toplam 81 bin 473,46 hektarlık alan etkilendi.

Bu yangınların 1.933'ü ihmal, dikkatsizlik, kaza ve kasıt nedeniyle çıktı. Böylece meydana gelen her 10 yangından yaklaşık 6'sında insan etkisi belirleyici oldu.

Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler 11

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

2025 verilerine göre yangınların 1.933'ü ihmal, dikkatsizlik, kaza ve kasıt nedeniyle çıktı. Böylece meydana gelen her 10 yangından yaklaşık 6'sında insan etkisi belirleyici oldu.

Çıkış nedeni Yangın sayısı Etkilenen alan
İhmal ve dikkatsizlik 1.331 17.512,22 hektar
Kaza 442 22.520,06 hektar
Kasıt 160 3.545,62 hektar
Yıldırım 279 269,48 hektar
Nedeni belirlenemeyen 1.012 37.626,08 hektar

Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 41,28'i yalnızca ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. Bu yangınlarda zarar gören alan ise toplam etkilenen alanın yaklaşık yüzde 21,5'ini oluşturdu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin