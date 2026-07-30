Orman yangınları neden bu kadar hızlı yayılıyor? İşte riski artıran etkenler

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, "Yangınlar neden bu kadar hızlı büyüyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Orman yangınlarının çıkışında insan kaynaklı ihmaller önemli yer tutarken, yangının büyümesi yalnızca ilk kıvılcımla sınırlı kalmıyor. Hava koşulları, bitki örtüsünün durumu ve arazinin yapısı bir araya geldiğinde küçük bir alev, kısa sürede geniş alanları etkileyen büyük bir yangına dönüşebiliyor.

Orman yangınları, doğal ya da insan kaynaklı nedenlerle başlayabiliyor. Yıldırım düşmesi doğal nedenler arasında yer alırken, Türkiye'de çıkan yangınların büyük bölümünde insan etkisi öne çıkıyor. Söndürülmeden bırakılan ateşler, sigara izmaritleri, anız yakılması, kıvılcım çıkaran bazı ekipmanlar ve ihmal sonucu oluşan küçük ateşler, büyük felaketlerin başlangıcı olabiliyor.

Bu üç unsurdan biri ortadan kaldırıldığında yangının ilerlemesi de duruyor. Bu nedenle söndürme çalışmalarında yalnızca su kullanılmıyor; bazı durumlarda oksijen kesiliyor ya da yanıcı madde temizlenerek alevlerin önü kesiliyor.

Bir yangının başlayabilmesi için ise üç temel unsurun aynı anda bulunması gerekiyor.

ORMAN YANGINLARI NEDEN BU KADAR HIZLI YAYILIYOR?

Yangının yayılma hızını belirleyen en önemli etkenler; yakıt, hava koşulları ve arazi yapısı olarak öne çıkıyor. Bu üç faktör birlikte hareket ettiğinde yangının davranışı da değişiyor.

1. Kuruyan bitki örtüsü yangına yakıt sağlıyor

Orman tabanında biriken kuru yapraklar, çam iğneleri, dallar ve otlar yangının en önemli yakıtını oluşturuyor. Uzun süre yağış görülmemesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu bitki örtüsündeki nem azalıyor. Nem oranı düştükçe bitkiler daha kolay tutuşuyor ve alevler çok daha kısa sürede geniş alanlara yayılabiliyor.

2. Sıcak hava ve düşük nem riski artırıyor

Yüksek sıcaklıklar yalnızca insanları değil, ormanları da etkiliyor. Havanın uzun süre sıcak seyretmesi bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem ise bu kuruma sürecini hızlandırıyor. Özellikle yaz aylarında günün en sıcak saatlerinde çıkan yangınlar, daha hızlı büyüme eğilimi gösteriyor.