Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu.

Yunanistan'da gümrük memurları iş yoğunluğunu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini gerekçe göstererek, ülke genelinde bugün saat 07.30 ile 11.30 arasında iş bırakma eylemi başlattı. Yunan gümrükçülerin iş bırakma eylemi nedeniyle Ticaret Bakanlığı, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kipi Gümrük İdaresi yetkililerinden, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapılarındaki çalışanların 27.07.2026 Pazartesi günü 07.30-11.30 saatleri arasında 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri bilgisi alınmıştır. Bu süreçte sadece hassas ürün taşıyan TIR'lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan binek araçların geçişine izin verileceği bildirilmiştir. Ticari taşımacılık yapan sürücü ve yolcularımızın planlamalarını bu durumu göz önüne alarak yapmaları önem arz etmektedir" denildi.

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar da durdu. Her iki sınır kapısı girişlerinde sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Yunan gümrükçülerin eyleminden haberi olmadığı için sınır kapılarına gelenler ise Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

4 saat süren iş bırakma eyleminin sona ermesiyle giriş çıkış işlemleri yeniden başlarken, sınır kapılarında araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.