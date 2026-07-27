İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimlerle Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü yerli ve millî üretimle karşıladığı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan, "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğu belirtilerek kamuoyunun yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

YERLİ VE MİLLÎ ÜRETİM VURGUSU

Açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayii alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bölümünü kendi imkânlarıyla karşıladığı ifade edildi.

Uluslararası pazarlarda yürütülen tedarik ve iş birliği süreçlerinin de devletler arasındaki hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde sürdüğü kaydedildi.

"SPEKÜLATİF DEZENFORMASYON"

DMM açıklamasında, basın yayın organlarında veya üçüncü taraf kaynaklarda zaman zaman yer alan bu tür haberlerin kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleri olduğu belirtildi.

Açıklamanın sonunda vatandaşların yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasının önem taşıdığı vurgulandı.