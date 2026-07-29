Wilders'tan Netanyahu'ya övgü: Avrupa'ya dikkat çeken çağrı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, katıldığı televizyon programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler yağdırdı. Gazze'de on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları görmezden gelen Wilders, "Keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri ve milletvekili Geert Wilders, katıldığı televizyon programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Netanyahu ile daha önce birkaç kez görüştüğünü söyleyen Wilders, İsrail Başbakanı'na büyük saygı duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. İslami cihatçılarla mücadele etmek için son 10 yılda tüm Avrupalı liderlerin yaptığından daha fazlasını yaptı. Elbette kimse mükemmel değildir ama keşke Avrupa'da daha fazla Benjamin Netanyahu'muz olsaydı. Çünkü bugün hiç yok ve kendisine çok saygı duyuyorum."

"ŞÜKÜR SİZ VARSINIZ" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

Program sırasında muhabirin, "Şükür siz varsınız." sözleri üzerine Wilders, "Evet ama ben başbakan değilim." yanıtını verdi.

Programdaki diyalog kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, Wilders'in Netanyahu'ya yönelik övgü dolu ifadeleri tartışma yarattı.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA İLİŞKİN TEPKİLER SÜRÜYOR

Wilders'in açıklamaları, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan soykırım ve insani krize ilişkin uluslararası tepkilerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Uluslararası kamuoyunda Gazze'deki sivil kayıplar ve insani durum nedeniyle İsrail hükümetine yönelik protwstolar devam ederken, Wilders'in Netanyahu'ya verdiği açık destek dikkat çekti.

WILDERS DAHA ÖNCE DE İSLAM KARŞITI PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geert Wilders, yalnızca İsrail'e verdiği destekle değil, Müslümanlar ve İslam dinine yönelik açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Müslümanları ve İslam'ı hedef alan paylaşımlar yapmış, söz konusu mesajlar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Wilders'in son açıklamaları da kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.