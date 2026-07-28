Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Salı günü ABD'ye ulaştı.

Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın yanı sıra ekibi ve "Ukrayna'nın savunmasına destek verebilecek kişilerle" bir araya geleceğini açıkladı.

"ÖNCELİĞİMİZ HAVA SAVUNMASI VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ"

Görüşmelerde öncelikli gündemin savunma alanındaki iş birliği olacağını belirten Zelenskiy, "Bir numaralı önceliğimiz balistik füzelere karşı hava savunması ve ABD ile stratejik iş birliği." ifadelerini kullandı.

"Barışın daha da yakınlaştırılması gerekiyor." diyen Zelenskiy, Washington temaslarında bu konuların ele alınacağını kaydetti.

LINDSEY GRAHAM DA ANILACAK

Zelenskiy ayrıca Washington'da düzenlenecek törende, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısını yaşatacaklarını belirtti.

Ukrayna lideri, "Washington'daki törene katılan herkesle birlikte, onun transatlantik toplumun ve tüm dünyanın güvenliği ile özgürlüğüne olan bağlılığını anacağız." ifadelerine yer verdi.