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Donald Trump açıkladı! Türkiye'ye yönelik kaldırılacak CAATSA yaptırımları nelerdir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Donald Trump açıkladı! Türkiye'ye yönelik kaldırılacak CAATSA yaptırımları nelerdir?

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CAATSA yaptırımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız" diyen Trump'ın sözleri sonrası, yaptırımların kapsamı merak konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak açıklamada Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.

CAATSA yaptırımları, ABD'nin belirli ülke ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırım mekanizmasını düzenleyen yasa kapsamında uygulanıyor. (Foto: A Haber)CAATSA yaptırımları, ABD'nin belirli ülke ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırım mekanizmasını düzenleyen yasa kapsamında uygulanıyor. (Foto: A Haber)

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA, İngilizce "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçede ise "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" olarak bilinir.

ABD Kongresi tarafından 2017 yılında yürürlüğe giren yasa; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları düzenlerken, bu ülkelerle belirli alanlarda stratejik iş birliği yapan ülke ve kuruluşlara da yaptırım uygulanıyor. Yasa kapsamında ABD Başkanı, belirlenen kriterleri karşılayan kişi, kurum veya ülkelere yönelik çeşitli yaptırım seçeneklerini devreye alabiliyor.

Trump CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: A Haber)Trump CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: A Haber)

CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin ardından iki ülke ilişkilerini ilgilendiren başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ankara'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerde yeni sürece işaret eden açıklamalar yaptı. Trump'ın konuşmasında şu ifadeler dikkat çekti:

"Siz harika bir lidersiniz. Tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lidersiniz. Aramızda çok iyi bir kimya ve ilişki var. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. F35 konusunda bir karar vereceğiz. CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız."

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

CAATSA KAPSAMINDA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR?

CAATSA Yasası, yaptırım uygulanacak kişi veya kurumlar için ABD Başkanı'na 12 farklı yaptırım seçeneği sunuyor. Yasa kapsamında bu seçeneklerden en az beşinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Uygulanabilecek başlıca yaptırımlar ise şöyle sıralanıyor:

  • ABD İhracat-İthalat Bankası tarafından sağlanan finansman ve kredi desteklerinin durdurulması,
  • ABD kaynaklı ihracat lisanslarının onaylanmaması,
  • ABD ile uluslararası finans kuruluşlarından kredi ve finansman imkanlarının sınırlandırılması,
  • ABD kamu kurumlarıyla yeni ihale ve sözleşme yapılmasının engellenmesi,
  • ABD'de bulunan mal varlıklarının dondurulması,
  • Vize verilmemesi veya seyahat kısıtlamalarının uygulanması,
  • ABD doları üzerinden gerçekleştirilen bazı finansal işlemlere sınırlama getirilmesi.

(Foto: A Haber)(Foto: A Haber)

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması halinde, iki ülke arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir sürecin başlaması bekleniyor. Böyle bir adımın, askeri iş birliği, savunma teknolojilerinin paylaşımı ve ortak projelerin yeniden gündeme gelmesi açısından olumlu bir zemin oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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