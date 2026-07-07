Donald Trump açıkladı! Türkiye'ye yönelik kaldırılacak CAATSA yaptırımları nelerdir?
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CAATSA yaptırımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız" diyen Trump'ın sözleri sonrası, yaptırımların kapsamı merak konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak açıklamada Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.
CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?
CAATSA, İngilizce "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçede ise "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" olarak bilinir.
ABD Kongresi tarafından 2017 yılında yürürlüğe giren yasa; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları düzenlerken, bu ülkelerle belirli alanlarda stratejik iş birliği yapan ülke ve kuruluşlara da yaptırım uygulanıyor. Yasa kapsamında ABD Başkanı, belirlenen kriterleri karşılayan kişi, kurum veya ülkelere yönelik çeşitli yaptırım seçeneklerini devreye alabiliyor.
CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin ardından iki ülke ilişkilerini ilgilendiren başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ankara'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerde yeni sürece işaret eden açıklamalar yaptı. Trump'ın konuşmasında şu ifadeler dikkat çekti:
"Siz harika bir lidersiniz. Tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lidersiniz. Aramızda çok iyi bir kimya ve ilişki var. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. F35 konusunda bir karar vereceğiz. CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız."