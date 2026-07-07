Donald Trump açıkladı! Türkiye'ye yönelik kaldırılacak CAATSA yaptırımları nelerdir?

ABD Kongresi tarafından 2017 yılında yürürlüğe giren yasa; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları düzenlerken, bu ülkelerle belirli alanlarda stratejik iş birliği yapan ülke ve kuruluşlara da yaptırım uygulanıyor. Yasa kapsamında ABD Başkanı, belirlenen kriterleri karşılayan kişi, kurum veya ülkelere yönelik çeşitli yaptırım seçeneklerini devreye alabiliyor.

Trump CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: A Haber)

CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinin ardından iki ülke ilişkilerini ilgilendiren başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ankara'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerde yeni sürece işaret eden açıklamalar yaptı. Trump'ın konuşmasında şu ifadeler dikkat çekti: