RTÜK, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara hakkında 'terörist' ifadesinin kullanılması nedeniyle Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında komşu Suriye'nin meşru Devlet Başkanı'na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ile diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.