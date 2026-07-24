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RTÜK'ten Sözcü TV'deki Suriye Devlet Başkanı ifadelerine inceleme: “Türkiye'nin dış politika vizyonuyla bağdaşmıyor”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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RTÜK'ten Sözcü TV'deki Suriye Devlet Başkanı ifadelerine inceleme: “Türkiye'nin dış politika vizyonuyla bağdaşmıyor”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV kanalında Suriye Devlet Başkanı'na yönelik kullanılan ifadelerin yayın ilkeleri kapsamında incelendiğini duyurdu.

RTÜK, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara hakkında 'terörist' ifadesinin kullanılması nedeniyle Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında komşu Suriye'nin meşru Devlet Başkanı'na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ile diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

İHAİHA

Açıklamada, söz konusu yayına ilişkin incelemenin başlatıldığı bildirilerek, "Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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