Yapay zekâ teknolojileri günlük yaşamı kolaylaştırırken, perde arkasında büyüyen gizlilik ve güvenlik tartışmaları da dikkat çekiyor. Kullanıcılara "daha hızlı" ve "daha akıllı" deneyim sunma iddiasıyla geliştirilen AI sistemlerinin, cihaz kaynaklarını fark edilmeden tüketebildiği yönündeki endişeler giderek artıyor. Tartışmaların merkezine oturan son örnek ise teknoloji devi Google'ın Chrome tarayıcısı oldu.

Gizlilik ve siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Alexander Hanff, bilinen adıyla "The Privacy Guy", Google Chrome'un bazı cihazlara kullanıcıdan açık izin almadan yaklaşık 4 GB büyüklüğünde bir yapay zekâ modelini arka planda indirdiğini öne sürdü. Bu iddia teknoloji dünyasında adeta yeni bir "sessiz AI kurulumu" tartışmasının fitilini ateşledi.

İddialar yalnızca masaüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmadı; Android tarafında işletim sistemi seviyesinde, iPhone cephesinde ise Apple Intelligence entegrasyonları üzerinden benzer bir yapının devrede olduğu öne sürüldü. Tartışmalar büyürken gözler şimdi hem Google'ın sessiz stratejisine hem de Avrupa'daki veri koruma kurumlarının atacağı adımlara çevrildi.

İLK TARİH 4 MAYIS'TA ÇAKTI

Tüm süreç, 4 Mayıs 2026 tarihinde bağımsız bir gizlilik araştırmacısının yaptığı dikkat çekici açıklamayla başladı. Araştırmacı, Google Chrome'un bazı masaüstü cihazlara kullanıcıya herhangi bir açık izin ya da bildirim göstermeden yaklaşık 4 GB büyüklüğünde bir yapay zekâ modelini arka planda yüklediğini duyurdu.

İddialara göre söz konusu model, Google'ın son dönemde agresif biçimde yaygınlaştırdığı Gemini Nano isimli yerel yapay zekâ altyapısıydı. Araştırmacı, bu durumun özellikle Avrupa Birliği veri koruma mevzuatları açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu savundu. Çünkü kullanıcıların cihazına yüksek boyutlu bir yapay zekâ bileşeninin otomatik olarak indirilmesi, "açık rıza" ilkesinin ihlal edildiği yönünde yorumlandı.

Teknik analizlerde, kurulumun özellikle güçlü işlemciye ve yeterli depolama kapasitesine sahip sistemlerde aktif hale geldiği öne sürüldü. Böylece milyonlarca kullanıcının cihazına, çoğu kişinin farkına bile varmadan yeni bir AI katmanı eklenmiş oldu.

WEB SİTELERİNE "CİHAZDAKİ YAPAY ZEKÂYA ERİŞİM" YETKİSİ

Tartışmaları büyüten en kritik gelişmelerden biri ise 5 Mayıs'ta yaşandı. Google Chrome'un yeni sürümünde devreye alınan özellikle birlikte internet sitelerinin, kullanıcının cihazında çalışan bu yerel yapay zekâ sistemine erişebilmesinin önü açıldı.

Bu durum teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı. Çünkü artık bir internet sitesi, ziyaretçinin bilgisayarındaki yerel yapay zekâ modelini belirli işlemler için kullanabilecek hale geldi.