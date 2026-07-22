CANLI YAYIN

Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçen "model avcısı" Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçen "model avcısı" Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimlerden biri daha hayatını kaybetti. Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen ve kamuoyunda "model avcısı" olarak tanınan Daniel Siad, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Daniel Siad, 20 Temmuz'da Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes'daki evinde ölü bulundu.

Savcılık, ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini, kesin sonucun otopsinin ardından netleşeceğini açıkladı.

EPSTEIN DOSYALARINDA ADI BİNLERCE KEZ GEÇTİ

ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuna açıkladığı Epstein belgelerinde Daniel Siad'ın adı 2 bin 90 kez yer aldı.

Belgeler, Siad ile Jeffrey Epstein'ın yaklaşık 10 yıl boyunca iletişim halinde olduğunu ve son yazışmaların Epstein'ın 2019 yılında Manhattan'daki cezaevinde ölmesinden kısa süre önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

Daniel Siad (Arşiv)Daniel Siad (Arşiv)

Dosyalarda yer alan elektronik postalarda Siad'ın Epstein'a çok sayıda genç kadın hakkında bilgi verdiği görülüyor.

Haziran 2009 tarihli bir elektronik postada Siad'ın, "Jeffrey, harika birini buldum. 20 yaşında ama daha genç gösteriyor. Letonyalı." ifadelerini kullandığı yer aldı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Temmuz 2014 tarihli başka bir yazışmada ise kadın bulma sürecini balıkçılığa benzeterek, "Bu işte kendimi balıkçı gibi hissediyorum. Bazen hemen yakalıyorum, bazen hiç balık olmuyor." ifadelerini kullandığı görüldü.

Aynı yazışmada Epstein'ın iptal ettiği bir görüşme nedeniyle Siad'a, "Masraflarını elbette karşılayacağım. Dostluğuna değer veriyorum." şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

FRANSA'DA SORUŞTURMA ALTINDAYDI

Fransız makamları, Daniel Siad hakkında Jeffrey Epstein'ın kadın ticareti ve cinsel istismar ağıyla bağlantılı olduğu iddiaları kapsamında soruşturma yürütüyordu.

Siad ise suçlamaları reddediyor ve Epstein'ın "tehlikeli biri olduğunu bilmediğini" savunuyordu.

Şubat ayında Fransız televizyonuna verdiği röportajda, "Güvenimi kullandı. Bu adamın tehlikeli olduğunu anlayabilecek durumda değildim." ifadelerini kullanmıştı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

İKİ KADINDAN AĞIR SUÇLAMALAR

Fransız soruşturması kapsamında iki kadın da Siad hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Eski İsveçli model Ebba Karlsson, Siad'ın 20 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve onu Elite Model ajansının eski yöneticisi Gerald Marie ile tanıştırdığını öne sürdü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

SIAD VE GERALD MARIE İDDİALARI REDDETTİ

Mayıs ayında ise yalnızca "Juliette" ismiyle tanınan bir model, 2004 yılında 21 yaşındayken Siad tarafından New York'a yönlendirildiğini anlattı. AFP'ye konuşan Juliette, Siad'ın önce modellik yapıp yapmadığını ve ABD'de çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu söyledi.

Kadın, daha sonra kendisine New York bileti gönderildiğini ve Madison Avenue'daki binada Jeffrey Epstein ile görüştüğünü anlattı. Juliette, Epstein'ın pasaportunu istediğini ve bunu "rehin alma" hissi olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Bir gün sonra yeniden binaya çağrıldığını belirten kadın, içeride kadınların mahrem bölgelerini gösteren fotoğrafların bulunduğunu, ardından bir yatak odasına götürüldüğünü söyledi. Juliette, Epstein'ın kendisine dokunduğunu ve daha sonra "parti eskortu" olarak çalışmasını teklif ettiğini, pasaportunu geri aldıktan sonra New York'tan ayrıldığını anlattı.

JEAN-LUC BRUNEL İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU

Daniel Siad'ın, Epstein'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile de yakın ilişki içinde olduğu biliniyordu.

Brunel, çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanırken 2022 yılında Fransa'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlardan Stan Pottinger de daha önce Siad ile görüştüğünü belirterek, Brunel'in kendisini Jeffrey Epstein için kız ve kadın bulan bir "keşifçi" (scout) olarak tanımladığını aktarmıştı.

EPSTEIN DOSYALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Daniel Siad'ın ölümü, son günlerde yeniden tartışılan Jeffrey Epstein dosyalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

En küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı'nın daha sonra yürüttüğü inceleme, Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varırken, kamuoyunda tartışılan "müşteri listesi"ne ilişkin doğrulanmış bir kanıta ulaşılamadığını da açıklamıştı.

Rapor: Bill Gates ve Epstein yaklaşık 30 kez görüştüRapor: Bill Gates ve Epstein yaklaşık 30 kez görüştü RAPOR: BİLL GATES VE EPSTEİN YAKLAŞIK 30 KEZ GÖRÜŞTÜ
JD Vancedan Epstein itirafıJD Vancedan Epstein itirafı JD VANCE'DAN EPSTEİN İTİRAFI
Epsteinin ölümünün anlatılmamış hikayesiEpsteinin ölümünün anlatılmamış hikayesi EPSTEİN'İN ÖLÜMÜNÜN ANLATILMAMIŞ HİKAYESİ
Epstein’den gizemli sinagog tünellerine!Epstein’den gizemli sinagog tünellerine! EPSTEİN'DEN GİZEMLİ SİNAGOG TÜNELLERİNE!
Microsoft kurucusu Bill Gates Kongrede Epstein sorularını yanıtladıMicrosoft kurucusu Bill Gates Kongrede Epstein sorularını yanıtladı MİCROSOFT KURUCUSU BİLL GATES KONGRE'DE EPSTEİN SORULARINI YANITLADI

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın