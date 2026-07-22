Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçen "model avcısı" Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimlerden biri daha hayatını kaybetti. Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen ve kamuoyunda "model avcısı" olarak tanınan Daniel Siad, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Daniel Siad, 20 Temmuz'da Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes'daki evinde ölü bulundu.
Savcılık, ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini, kesin sonucun otopsinin ardından netleşeceğini açıkladı.
EPSTEIN DOSYALARINDA ADI BİNLERCE KEZ GEÇTİ
ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuna açıkladığı Epstein belgelerinde Daniel Siad'ın adı 2 bin 90 kez yer aldı.
Belgeler, Siad ile Jeffrey Epstein'ın yaklaşık 10 yıl boyunca iletişim halinde olduğunu ve son yazışmaların Epstein'ın 2019 yılında Manhattan'daki cezaevinde ölmesinden kısa süre önce gerçekleştiğini ortaya koydu.
Dosyalarda yer alan elektronik postalarda Siad'ın Epstein'a çok sayıda genç kadın hakkında bilgi verdiği görülüyor.
Haziran 2009 tarihli bir elektronik postada Siad'ın, "Jeffrey, harika birini buldum. 20 yaşında ama daha genç gösteriyor. Letonyalı." ifadelerini kullandığı yer aldı.
Temmuz 2014 tarihli başka bir yazışmada ise kadın bulma sürecini balıkçılığa benzeterek, "Bu işte kendimi balıkçı gibi hissediyorum. Bazen hemen yakalıyorum, bazen hiç balık olmuyor." ifadelerini kullandığı görüldü.
Aynı yazışmada Epstein'ın iptal ettiği bir görüşme nedeniyle Siad'a, "Masraflarını elbette karşılayacağım. Dostluğuna değer veriyorum." şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.