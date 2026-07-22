Foto: Arşiv Bir gün sonra yeniden binaya çağrıldığını belirten kadın, içeride kadınların mahrem bölgelerini gösteren fotoğrafların bulunduğunu, ardından bir yatak odasına götürüldüğünü söyledi. Juliette, Epstein'ın kendisine dokunduğunu ve daha sonra "parti eskortu" olarak çalışmasını teklif ettiğini, pasaportunu geri aldıktan sonra New York'tan ayrıldığını anlattı. JEAN-LUC BRUNEL İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORDU Daniel Siad'ın, Epstein'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile de yakın ilişki içinde olduğu biliniyordu. Brunel, çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanırken 2022 yılında Fransa'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

Foto: Arşiv Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlardan Stan Pottinger de daha önce Siad ile görüştüğünü belirterek, Brunel'in kendisini Jeffrey Epstein için kız ve kadın bulan bir "keşifçi" (scout) olarak tanımladığını aktarmıştı. EPSTEIN DOSYALARI YENİDEN GÜNDEMDE Daniel Siad'ın ölümü, son günlerde yeniden tartışılan Jeffrey Epstein dosyalarını bir kez daha gündeme taşıdı. En küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.