Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Epifoni ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen konserde grup, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konser sırasında sahne ekranlarına Türkçe "Filistin'e Özgürlük" mesajı yansıtıldı. Mesaj, dinleyiciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.