Batı Şeria'da İsrail terörü! 4 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını ve toprak gasbını sürdüren İsrailliler, çeşitli noktalarda Filistinlilere ait evlere saldırılar düzenledi. İsrail askerleri ise düzenledikleri baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesinde Filistinlilere saldırdı.

Surif Belediye Başkanı Hazım Guneymat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bazı evlere saldırdığını, bazı Filistinlileri sopalarla darbettiklerini söyledi.

İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Muhamire de AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Mesafir Yatta bölgesinden bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

ARAZİLERE SALDIRDILAR

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in doğusundaki el-Minye köyünde de koyun sürülerini tarım arazilerine salarak ekili alanlara zarar verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde ise İsrail askerlerinin Kalkilya'nın doğusundaki İmatin köyüne baskın düzenleyerek köy girişindeki bir atölyede bulunan 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin ayrıca Cenin kentinin doğu kesimindeki Filistinlilere ait çok sayıda yapı için inşaat ve çalışma faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tebligatlar dağıttığı bildirilirken, yapıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir, kuzeydoğusundaki Sincil ile Cenin'in doğusundaki Deyr Ebu Dayff beldelerine de baskın düzenlediği bildirildi.