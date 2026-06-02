İsrail itiraf etti: "İran'ı devirme planımızı Erdoğan engelledi!"

İşgalci İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefiyle yürüttüğü gizli planlara ilişkin çarpıcı itiraflar geldi. İsrail işgal güçlerinin eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirmek amacıyla hazırladığı geniş kapsamlı operasyon zincirinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle durdurulduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Telegraph'ın propagandasını boşa çıkardı.

ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Emekli Tümgeneral Hayman, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını söyledi. İsrailli eski generalin açıklamaları, İran savaşı sırasında perde arkasında yürütülen faaliyetlere ilişkin şimdiye kadarki en dikkat çekici itiraflardan biri olarak değerlendirildi.

İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman (Arşiv) İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİ Hayman, The New York Times'ta daha önce gündeme gelen ve İran'da mevcut yönetimin devrilerek eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden iktidara taşınmasını öngören planların gerçek olduğunu söyledi. İsrailli eski istihbarat şefi, Ahmedinejad'ın da dahil olduğu bir dizi özel operasyon hazırlandığını belirterek, bu operasyonlar zincirinin ilk halkasının İran'ın kuzeybatısında başlatılması planlanan harekat olduğunu söyledi. Hayman'a göre planın devamında İran içindeki dengelerin değiştirilmesi ve Tahran yönetiminin zayıflatılması hedefleniyordu. "BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ" Hayman'ın en dikkat çekici açıklaması ise planın neden hayata geçirilemediğine ilişkin oldu. İsrailli eski komutan, Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı temaslar sonucunda Washington'ın söz konusu senaryodan vazgeçtiğini ifade etti. Hayman, röportajında Trump'ın planı "kesin olarak" iptal ettiğini söylerken, bu kararın alınmasında Ankara'nın etkisine işaret etti.