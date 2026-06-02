İsrail itiraf etti: "İran'ı devirme planımızı Erdoğan engelledi!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İşgalci İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefiyle yürüttüğü gizli planlara ilişkin çarpıcı itiraflar geldi. İsrail işgal güçlerinin eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirmek amacıyla hazırladığı geniş kapsamlı operasyon zincirinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle durdurulduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Telegraph'ın propagandasını boşa çıkardı.

ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Emekli Tümgeneral Hayman, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını söyledi.

İsrailli eski generalin açıklamaları, İran savaşı sırasında perde arkasında yürütülen faaliyetlere ilişkin şimdiye kadarki en dikkat çekici itiraflardan biri olarak değerlendirildi.

İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman (Arşiv)İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman (Arşiv)

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİ

Hayman, The New York Times'ta daha önce gündeme gelen ve İran'da mevcut yönetimin devrilerek eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden iktidara taşınmasını öngören planların gerçek olduğunu söyledi.

İsrailli eski istihbarat şefi, Ahmedinejad'ın da dahil olduğu bir dizi özel operasyon hazırlandığını belirterek, bu operasyonlar zincirinin ilk halkasının İran'ın kuzeybatısında başlatılması planlanan harekat olduğunu söyledi. Hayman'a göre planın devamında İran içindeki dengelerin değiştirilmesi ve Tahran yönetiminin zayıflatılması hedefleniyordu.

"BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ"

Hayman'ın en dikkat çekici açıklaması ise planın neden hayata geçirilemediğine ilişkin oldu.

İsrailli eski komutan, Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı temaslar sonucunda Washington'ın söz konusu senaryodan vazgeçtiğini ifade etti. Hayman, röportajında Trump'ın planı "kesin olarak" iptal ettiğini söylerken, bu kararın alınmasında Ankara'nın etkisine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (İHA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (İHA)

Böylece ABD ve İsrail'in İran'da yeni bir yönetim oluşturma hesabı daha başlangıç aşamasında büyük darbe aldı.

TÜRKİYE SAVAŞ YERİNE DİPLOMASİYİ SAVUNDU

İran'a yönelik saldırılar başladığı ilk günden itibaren Başkan Erdoğan, askeri tırmanışın bölgeyi daha büyük bir felakete sürükleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Ankara, saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken, ateşkes ve diplomatik çözüm çağrıları yaptı. Türkiye ayrıca savaşın büyümesini önlemek amacıyla Washington ile Tahran arasında mesajların iletilmesinde de rol üstlendi.

Reuters'a konuşan Türk yetkililer de daha önce ABD ve İsrail tarafından desteklenmesi değerlendirilen İran'a yönelik bir kara harekatı fikrinin Ankara'nın girişimleri sonucunda engellendiğini aktarmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İSRAİL: "TRUMP'IN SALDIRI KARARI BİZE DE SÜRPRİZ OLDU"

Hayman, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İsrail Trump'ı İran'a saldırmaya ikna etti" iddialarını da reddetti.

İsrailli eski general, Trump'ın İran'a yönelik askeri adım atma kararının Tel Aviv'de bile sürpriz etkisi yarattığını ileri sürdü. Hayman'a göre Trump'ın ani çıkışı sonrasında ABD'nin motivasyonu ile İsrail'in planları birleşti ve süreç 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonlara kadar uzandı.

İNGİLİZ PROPAGANDASI SİYONİSTİN İTİRAFIYLA BOŞA ÇIKTI

İngiliz Telegraph gazetesi, İran savaşı sonrasında Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığını kabul etmek zorunda kalırken, bu tabloyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette avantaj elde ettiği yönünde yorumlamaya çalıştı. Gazete, CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmaları ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle Başkan Erdoğan'ın İran savaşı gündeminden fayda sağladığı imasında bulundu.

Ancak katil işgalci İsrail'in eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman'ın açıklamaları, söz konusu iddiaları boşa çıkardı. Hayman, ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefleyen planlarının Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle engellendiğini itiraf etti.

The Telegraph Ekran GörüntüsüThe Telegraph Ekran Görüntüsü

TELEGRAPH'IN İÇ SİYASET ALGISI HESABI TUTMADI

Böylece Telegraph'ın Türkiye'nin diplomatik hamlelerini ve Başkan Erdoğan'ın uluslararası girişimlerini görmezden gelerek ortaya attığı değerlendirmeler kendi içinde çelişkiye düştü.

Bir yandan Türkiye'nin İran savaşı sonrasında bölgesel ağırlığını artırdığını kabul eden İngiliz gazetesi, diğer yandan bu etkinliği iç siyasi hesaplara indirgemeye çalıştı. İsrailli eski istihbarat şefinden gelen itiraf ise İran krizinde yaşanan gelişmelerin, iddia edildiği gibi iç siyasi gündemden değil, Ankara'nın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslardan kaynaklandığını ortaya koydu.

İsrail cephesinden gelen "Başkan Erdoğan planı bozdu" itirafı ile Telegraph'ın "İran savaşının kazananı Erdoğan oldu" değerlendirmesi yan yana konulduğunda, İngiliz gazetesinin Türkiye'nin artan etkisini istemeden de olsa teyit ettiği yorumları yapıldı. Böylece Başkan Erdoğan'ın İran krizindeki rolünü küçümsemeyi amaçlayan analiz, tam tersine Ankara'nın bölgesel dengeleri etkileyen kritik aktörlerden biri olduğunu gösteren bir tabloya dönüştü.

