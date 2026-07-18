Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'nı yeniden hedef aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve yağ depolama tanklarının yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve yağ depolama tanklarının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bakanlık, gün içinde ise Yujnıy ve Odessa limanlarını vurduklarını duyurmuştu.