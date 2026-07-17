"Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis gruptan Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.