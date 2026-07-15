Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı vefa: Şehit Ömer Halisdemir'in resmini çizdiler

Filistinliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i unutmadı.

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"BU ÇALIŞMA KARDEŞ TÜRK HALKI ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞLARI YANSITIYOR"

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen kamp sakini Ali Al-Adaw, bir grup Filistinli sanatçının şehit kahraman Ömer Halisdemir'i anmak amacıyla söz konusu duvar resmini yaptığını söyledi.

Al-Adaw, "Şu anda Nusayrat'ın kuzeyindeyiz. Burada, Türkiye'deki başarısız askeri darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit Türk kahramanı Ömer Halisdemir anısına bir duvar resmi yapıldı. Bu çalışma, Gazze'deki Filistin halkı ile kardeş Türk halkı arasındaki güçlü bağları yansıtıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİTLERİMİZİ DE ASLA UNUTMAYACAĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK"

Filistinli sanatçı Abdel Muti Ashour ise, bir grup Filistinli sanatçının Gazze'de savaşta yıkılan evlerin enkazı arasında bu çalışmayı birlikte hazırladığını belirtti.

Ashour, "Sanatçı arkadaşlarım birlikte, Türkiye'deki darbe girişimine canı pahasına karşı koyan şehit Ömer Halisdemir için bu duvar resmini Gazze'nin yıkılmış evlerinin enkazı üzerine yaptık. Bu eserle dünyaya, Gazze'deki şehitlerimizi unutmadığımız gibi Türkiye'deki şehitlerimizi de asla unutmayacağımızı göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Duvar resmi, Filistin ve Türk halkları arasındaki insani ve tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinli sanatçıların sanatı bir anma ve dayanışma mesajı olarak kullanmaya devam ediyor.